Prepariamo il giorno del Signore in famiglia: invito alla condivisione

TERMOLI. Con l'inizio del Tempo ordinario la Diocesi di Termoli-Larino, in linea con l'iniziativa Prepariamo il Giorno del Signore in famiglia, avviata nel mese di ottobre e condivisa nel tempo di Avvento e Natale, continua a proporre una scheda settimanale di preghiera per preparare la messa domenicale e, alla luce della Parola, entrare vitalmente nel Mistero di nostro Signore Gesù Cristo.

La proposta si riferisce alla messa domenicale quale luogo centrale e fondativo della vita della comunità parrocchiale con una particolare attenzione rivolta alle famiglie. Pur nei limiti della normativa imposta dalla pandemia, l’assemblea del Giorno del Signore resta, di fatto, la realtà numericamente più partecipata e regolare che si vive come cristiani.

Accompagnati dalla Parola di Dio, in particolare dalle pagine del Vangelo della domenica, possiamo essere introdotti gradualmente nell’esperienza della vicinanza di Dio alla nostra vita, e della sua piena partecipazione al vissuto delle nostre famiglie.

Le singole schede sono semplici ed essenziali e invitano a raccogliersi, come famiglia, per alcuni minuti, possibilmente in prossimità della domenica, per prepararsi a celebrare insieme all’intera comunità il Giorno del Signore con la specifica tonalità del tempo liturgico che viene offerto dalle preghiere del messale e dalla letture bibliche. Ogni settimana ci sarà anche una proposta di un gesto o di un’attività da condividere insieme ai propri cari tenendosi per mano.

Le schede saranno diffuse sul sito della diocesi, sui canali social (Facebook, Instagram, Twitter) con l'invito a condividerle nella propria rete di contatti.

Prepariamo Il Giorno del Signore

la Sapienza (La parola di Dio) entrando nelle anime, forma amici di Dio e Profeti. (Sap. 7,27)

Genitori: Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto allora ho detto: “Ecco io vengo”.

Figli: Nel libro di me su di me è scritto di fare la tua volontà: mio Dio questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo.

Tutti Insieme Segno della Croce

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen

Invocazione allo Spirito santo

(insieme) Vieni Spirito Santo, apri la nostra mente e il nostro cuore e accoglieremo le Parole di Gesù.

lettura del Vangelo (un membro della famiglia legge il Brano del vangelo)

Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì - che, tradotto, significa Maestro -, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» - che significa Pietro.[1]

Possibile procedimento

Ciascuno abbia il tempo per rileggere in brano, poi condivide brevemente cosa lo ha colpito, alla fine della condivisione si rilegge il brano.

Invocazione

(insieme) O Dio, che riveli i segni della tua presenza nella Chiesa, nella liturgia e nei fratelli, fa che non lasciamo cadere a vuoto nessuna tua parola, per riconoscere il tuo progetto di salvezzae divenire apostoli e profeti del tuo regno.

(ognuno può aggiungere proprie invocazioni….)

Gesto-Attività: Allestiamo nella nostra casa un angolo della Parola. Oggi posiamo individuare il luogo e definirlo con un piccolo leggio, un eventuale cero.

Proposito ( il papà o la mamma indicano l’impegno da vivere in settimana)

Durante questa settimana, ognuno cerca di far bene il proprio dovere e di svolgere con gioia i propri compiti all’interno della famiglia.

Si termina con la recita del PADRE NOSTRO (tenendosi per mano)





[1] E’ bene leggera anche 1Sam. 3,3-19 e 1 Cor. 6,13-20