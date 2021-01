Anno europeo delle ferrovie, il calendario di Stefano Leone sul Caffé di RaiUno

TERMOLI. Ribalta televisiva nazionale per la nuova iniziativa editoriale di Stefano Leone, legata all'anno europeo delle ferrovie, col calendario Vis. Ne ha parlato poco fa il Caffè di RaiUno, programma culturale del sabato affidato alla conduzione di Pino Strabioli e Roberta Ammendola.

«Noi storia». E’ la denominazione della collana autoriale con cui l’editore Stefano Leone, che certo non ha bisogno di presentazione, ha coniato per la serie di calendari che inaugurano la terza decade del terzo millennio.

I calendari di Stefano Leone sono vere e proprie opere d’arte e di cultura da collezione. Ogni sua iniziativa ha, da più di trent’anni ormai, fama nazionale e internazionale e le sue pubblicazioni sono immediatamente riconoscibili per l’originalità ideativa e la raffinatezza grafica e litografica.



Stefano Leone presenta il calendario europeo delle ferrovie nel 2021, anno europeo delle ferrovie e due volumi sulla storia delle ferrovie a Termoli.

Iniziativa internazionale di straordinario livello culturale e promozione per il Molise e per l'Italia. Stefano Leone ha ideato e realizzato "Vis" il calendario europeo delle ferrovie nell’anno, il 2021, che l'Unione Europea dedica alle ferrovie. Si tratta di un'iniziativa unica che sarà presentata a Bruxelles e a Roma, secondo le regole anti-Covid vigenti.

Tutto scritto in inglese, riporta foto di 12 Stati europei, tutte del secolo scorso e inerenti il tema. In copertina l’opera realizzata ad hoc dal Maestro Francesco Toraldo alla quale si aggiunge la presentazione dello storico molisano Antonio D'Ambrosio.

Già inviato a tutte le cancellerie europee, l'opera editoriale, stampata per ora in serie limitata, rappresenta un formidabile veicolo culturale e promozionale per l’Italia e il Molise oltre che per l'Europa. Ancora una volta Stefano Leone fa centro a livello internazionale. Il prodotto e davvero bellissimo, stampato alla perfezione, curato nei minimi particolari, secondo lo stile inconfondibile e raffinatissimo di Stefano.

Contestualmente escono i due pregiati e accurati volumi "Noi Storia,la ferrovia a Termoli”, studio storico tematico.

Stefano dedica quest’ultima opera ai suoi concittadini.

Anche Stefano ha origine dal quel mondo, suo bisnonno Adalgiso e suo zio Antonio e Nicolino erano ferrovieri.