In Italia somministrato il 75,2% delle dosi Pfizer-BioNTech: sono 1.059.294 Copyright: Termolionline.it

ROMA. Aggiornamento della campagna vaccinale a metà mattina di oggi, l'ultimo dato fornito dal Ministero della Salute: somministrate 1.059.294 dosi, rispettivamente a 737.732 operatori sanitari, a 226.977 non sanitari e 94.585 anziani delle case di riposo, quasi raddoppiato in soli due giorni. Attualmente è stato utilizzato il 75,2% dello stock a disposizione, rateo piuttosto alto, che preoccupa paradossalmente, vista la riduzione delle forniture annunciate da Pfizer-BioNTech nei 293 punti di somministrazione presenti in Italia.