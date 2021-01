​Il Molise “sociale” sulla nuova Guida delle Libere Viaggiatrici col Progetto ASPEm

TERMOLI. Il Molise “sociale” sulla nuova Guida delle Libere Viaggiatrici con il Progetto ASPEm.

Abbiamo parlato spesso in questo periodo, seppur segnato dalla pandemia, di un progetto tutto molisano che sembra resistere, anzi autosostenersi, grazie alla “resilienza” che diceva di voler promuovere. A volte succede davvero che alle idee poi seguano i fatti . Ultimamente anche La Repubblica gli ha dedicato uno spazio nella sua rubrica dedicata ai progetti avviati con finanziamenti europei nel nostro Paese: si tratta di un progetto pilota tutto molisano che anche l’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio ha identificato come “best practice” nella promozione dell’agricoltura sociale nell’olivicoltura.

Si tratta di ASPEm, il progetto di agricoltura sociale che sta facendo “scuola” in Italia, ideato dallo psicologo termolese e analista junghiano Nicola Malorni con l’equipe della Cooperativa sociale Kairos di Termoli. Avevano conquistato nel 2019 un finanziamento regionale con fondi FSE - FESR di Regione Molise in associazione temporanea di scopo con Be free cooperativa sociale di Roma che in Molise gestisce il Centro Antiviolenza regionale Be free Molise.

Ora arriva un’altra buona nuova per il nostro Molise sociale: la nuova guida 2021 delle Libere Viaggiatrici di Iaia Piedimonte - giornalista free lance, scrittrice, viaggiatrice ed esperta di turismo esperienziale, fondatrice del sito “Gender Responsible Tourism” - e da Manuela Bolchini - cofounder di EquoTube e membro del consiglio direttivo dell’Associazione italiana di Turismo responsabile- dedica un capitolo dal titolo “Silvia tesse, le altre fanno l’olio” al nostro Molise grazie al progetto ASPEm, incentrato sul connubio tra ambiente, enogastronomia, rapporti umani e agricoltura sociale.

“La campagna può fare molto bene alle donne in tanti modi, e lo dimostra un progetto da manuale nel basso Molise, il cui scopo e usare l’agricoltura sociale per l’inclusione e il contrasto alla dipendenza economica delle donne vittime di violenza di genere “ - affermano le autrici.

Ed insieme all’olio EVO prodotto dalle donne vittime di violenza con la cooperativa sociale termolese e il centro AntiViolenza Be free Molise, a far capolino nella prestigiosa guida turistica edito da AltraEconomia compaiono anche il turismo rurale di Guardialfiera “Le terre del sacramento” che proprio l’olio “ASPEm- la terra delle donne” ha ospitato in una serata di degustazione guidata chiamata “Gocce di Stelle” e organizzato dalla

Cooperativa sociale kairos nello scorso agosto, la notte di San Lorenzo. E viene attenzionato dalla rivista anche il connubio che il Progetto ASPEm ha inaugurato con il ristorante Federico II di Termoli e la gelateria Yo Go che di questo olio hanno saputo valorizzare le caratteristiche nutraceutiche con importanti e originali proposte culinarie.

Il Progetto ASPEm si rivela pertanto l’alveo che promette di incantare con il Molise le “libere viaggiatrici” invitandole a scoprire la città romana e i palazzi normanni di Larino, le sculture di arte moderna di Kalenarte a Casacalenda fino alle botteghe del centro storico di Termoli e Campobasso.

Un progetto pilota, ASPEm, che si rivela non solo autosostenibile grazie alla promozione dell’agricoltura sociale, ma anche promotore di sviluppo territoriale in ambiti attigui come il turismo esperienziale.