Alex Belpulsi, «La mia Brexit: vivere in Inghilterra nel periodo più difficile»

TERMOLI. Primo gennaio 2021, una data che non segna solo l’ingresso nel primo anno della terza decade del terzo millennio, ma anche la scissione del Regno Unito dall’Unione Europea, la cosiddetta Brexit.

Cambiano tante cose nel rapporto tra Gran Bretagna e vecchio continente, anche per i nostri connazionali che vivono lì, come il 34enne Alessandro Belpulsi, al secolo Alex.

Attraverso il gancio del papà Silvestro, dirigente al Comune di Termoli e noto appassionato di ciclismo, con cariche federali, l’abbiamo contattato ed è stato di una squisita e cordiale disponibilità nel renderci la sua testimonianza diretta. Lui da 3 anni risiede a Royston, cittadina adiacente a Cambridge.

«I motivi per cui sono andato via da Termoli sono molteplici, dalle maggiori opportunità professionali, al miglioramento della lingua inglese, alla volontà di avere un esperienza di vita in un territorio molto multietnico come Londra e Cambridge. Diciamo che qui ho trovato le motivazioni e stimoli professionali che in Italia stavo perdendo. Certamente Termoli, la famiglia e gli amici mancano e mancheranno sempre. Ovviamente cerco di tenermi aggiornato anche su ciò che accade in Italia».

Che curriculum scolastico e accademico vanti?

«Sono diplomato al Liceo scientifico Alfano da Termoli, successivamente ho conseguito laurea triennale a specialistica In ingegneria meccanica all'università politecnica delle Marche in Ancona».

In 3 anni è cambiato un po' tutto attorno a te, anche se sei arrivato in Gran Bretagna a Brexit acquisita.

«Quasi acquisita direi. Quando sono arrivato la situazione era ancora molto differente rispetto a ora. Negli ultimi due anni le cose sono cambiate e stanno cambiando rapidamente».

Intendevo dire, dopo il referendum, spiegaci, come stanno cambiando?

«L’obiettivo principale della Brexit era quello di ridurre i flussi migratori in ingresso verso il Regno unito dal Sud e dall’Est Europa soprattutto, per low skills workers e questo obiettivo è stato centrato in pieno. Al momento sembra stia impattando più su quelli che saranno i futuri flussi migratori in entrata piuttosto che sugli europei già residenti. Per accedere in Uk saranno infatti necessari passaporto e probabilmente visto elettronico. L'accesso al mercato del lavoro sarà limitato a chi otterrà un visto lavorativo. Una certificazione basilare di lingua inglese e un minimo livello salariale saranno anche obbligatori. Per gli europei già residenti che hanno ottenuto un pre settlmenent o settlement status, i quali certificano in parte l'ottenimento…»

Mi par di capire che non temi nulla riguardo la tua posizione, dal primo gennaio 2021, in Uk.

«Io ho ottenuto il Pre-settlement status il che vuol dire un permesso di soggiorno di 5 anni con gli stessi diritti di cittadino europeo. Automaticamente dopo cinque anni di residenza potrò fare domanda per il Settlement status che darà diritto ad un permesso di soggiorno permanente e senza restrizioni. Al momento se resto fuori dallo Uk più di 3 mesi perderei il permesso di soggiorno. Successivamente certe limitazioni non ci starebbero più. Quindi la risposta è no, non temo ripercussioni dirette sulla mia posizione lavorativa. Tuttavia se la Brexit scoraggerà il recruiting di cittadini europei non so dirlo. Non escluderei comunque ulteriori misure conservativecome una maggiore tassazione per residenti non britannici per accedere al Nhs o sull'accesso ai benefit. Ma questo tipo di risposte ce le darà solo il tempo».

Parlaci del tuo lavoro, di cosa ti occupi?

«Mi occupo di miglioramento ed affidabilità meccanica per l'engineering di una multinazionale inglese».

Quali applicazioni pratiche, per farlo comprendere meglio ai nostri lettori?

«Coordino e seguo progetti per migliorare l'affidabilità meccanica di macchinari all'interno di uno stabilimento produttivo di metalli preziosi. E’ un processo quasi unico al mondo per raffinare PGM'sPlatino, Palladio, Iridio, Osmio, Rodio e Rutenio . Materiali con un valore anche più elevato dell'oro. Non ci sono molti competitor con il livello tecnologico utilizzato in questa azienda».

Immagini che livello di sicurezza ci sarà in stabilimento.

«Si le normative di sicurezza sono molto stringenti».

Ti sei integrato bene? Riuscivi a trovare momenti di svago e socialità?

«All'inizio è stata un po’ dura ma non ho avuto problemi di integrazione. Vivendo vicino Cambridge e a 40 min da Londra le opportunità di svago "erano" sempre tante. Questa zona è fortemente multietnica ed abituata a persone provenienti da altri paesi del mondo. Ho utilizzato il passato perché chiaramente con il Covid molte cose sono cambiate qui come nel resto del mondo».

Che impressione si ha dell'Italia (non ti chiedo ovviamente del Molise) dal Regno Unito?

«Vivendo qui ho molti amici di diverse nazionalità con cui ho avuto l'opportunità di confrontarmi. In generale hanno una visione piuttosto stereotipata: "pizza, mafia e mandolino". L'Italia è visto con un paese molto attraente per le sue bellezze, la sua storia, il buon cibo e qualità della vita. Molti mi chiedono se vengo dal Sud o dal Nord, a conferma che anche qui si conosce bene la forte discrepanza economica tra le due parti. Seppur però considerata una meta turistica stupenda da visitare, molti Inglesi non l'hanno mai visitata e la considerano più costosa rispetto a Spagna, Portogallo e Turchia. Spesso sono proprio gli italiani a riproporre continuamente stereotipi negativi».

Come è cambiata la tua vita e la vita in generale negli ultimi 10 mesi a causa del Covid?

«E' cambiata tanto e adesso comincio ad accusare lo stress psicologico e fisico di un quasi continuo lockdown che qui va avanti da Ottobre. La mia vita degli ultimi 10 mesi può essere riassunta in casa , shopping , casa. Lavoro prevalentemente da remoto anche se a volte faccio un salto in ufficio quando strettamente necessario».

La situazione sta peggiorando, questo dicono i dati e i provvedimenti di Boris Johnson, a tuo avviso come è stata gestita l'emergenza sanitaria?

«La gestione in partenza non è stata delle migliori, piuttosto confusionaria e superficiale soprattutto non sfruttando il possibile vantaggio che si sarebbe potuto ottenere osservando paesi come Cina e Italia già colpiti dal virus. Tuttavia dopo il primo mese la gestione è cambiata radicalmente. Credo che ad ora in totale si stia facendo più lockdown qui che in Italia. Nonostante la variante del virus stia mantenendo i contagi piuttosto alti, a causa del suo maggiore potenziale infettivo, sul fronte vaccinazioni si sta procedendo molto spediti con già quasi 2 milioni di vaccinati. Il target è di coprire tutte le categorie critiche tra la fine di febbraio e marzo, per poi progressivamente allentate la morsa delle restrizioni. Il clima è di fiducia ma…»

Che auspici per il 2021? Vuoi mandare un messaggio alla tua città?

«Termoli è una città bellissima e ad ogni persona a cui mostro con orgoglio le sue foto e video, resta letteralmente scioccata.A Termoli e ai termolesi auguro di avere coraggio, di tenere duro, di essere responsabili e di avere fiducia nelle istituzioni. Mai come oggi stato necessario mostrare un senso di comunità e solidarietà. Il 2021 sarà l'anno della rinascita e spero che questo spirito di unione, che Termoli e l'Italia intera hanno mostrato fin ora, continuerà ad accompagnarci anche in futuro».