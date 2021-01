Il decreto di Toma: maggiore coordinamento sull'emergenza sanitaria

CAMPOBASSO. Potrebbe, anzi, dovrebbe cambiare qualcosa nell’organizzazione sanitaria in Molise per fronteggiare l’emergenza Covid sul territorio regionale.

Nel solco di un sempre più evidente braccio di ferro tra struttura commissariale e vertici regionali, il Governatore Donato Toma ha firmato ieri un decreto ad hoc.

Per Toma necessita introdurre ulteriori strumenti di coordinamento per rendere maggiormente efficiente ed efficace l’azione amministrativa;

«Al fine di assicurare il coordinamento dei compiti attribuiti al Commissario ad acta di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018 con i compiti e le funzioni attribuite al Presidente della Regione Molise con decreto del Capo di Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 629 del 27 febbraio 2020 la struttura commissariale, per il tramite della Direzione Generale della Salute della Regione Molise, provvederà ad informare preventivamente il Presidente della Regione Molise in ordine ai provvedimenti in corso di adozione riguardanti attività sanitarie connesse all’emergenza Covid, tramettendo il relativo schema.

Entro quarantott'ore dalla ricezione degli schemi di cui al comma 1 il Presidente della Regione, ove ravvisi la necessità di apportare correttivi al provvedimento su aspetti che impattano sui compiti di protezione civile, formula proprie osservazioni al Commissario ad acta. Nel provvedimento finale il Commissario ad acta è tenuto a dare atto dell’avvenuta trasmissione dello schema e delle eventuali osservazioni formulate dal Presidente della Regione.

Il presente decreto, immediatamente esecutivo, è pubblicato in forma integrale sul Burm e sul sito istituzionale dell’Ente ed è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Commissario ad acta per il piano di rientro».