Forte ‘Larino’, la struttura che difendeva gli Austro-Ungarici dal Regno d’Italia

LARINO. Nella Penisola italiana … di Larino, nominalmente parlando, ve n’è una sola. Perciò la domanda è: com’è stato possibile che il nome del centro frentano sia stato utilizzato dagli Austro-Ungarici, dopo la proclamazione del Regno d’Italia, per battezzare un forte che, assieme ad altri quattro, avrebbe dovuto opporsi ad una possibile aggressione da Sud dei propri confini? Il Forte ‘Larino’ formava, con altri, lo “Sbarramento di Lardaro” (eretto a difesa della Valle del Chiese) ed era collegato ad altri analoghi per il tràmite di una serie di camminamenti, trincee e gallerie sotterranee. Tuttora in ottimo stato (come documenta la foto), fu costruito - tra il 1860 e il 1862 – su di uno sperone. Le dimensioni sono notevoli: a forma di “L”, occupa all'incirca 900 mq, ed è circondato da un fossato di difesa. All’interno, stanze di guardia, cucina, deposito-viveri, infermeria, dormitori e celle di reclusione; era adatto ad ospitare fino a 3 ufficiali e 122 uomini. Sul lato meridionale e su quello orientale si aprono i fori cannonieri e, sul resto del perimetro, le feritoie fuciliere. Posto a circa 20 km dal confine con il Regno d’Italia, godeva - con le due strutture consorelle - di una posizione dominante. Un forte proteggeva il tracciato stradale (Reveglér), appoggiato dal ‘Larino’ che lo sovrastava; mentre, sul lato opposto, vegliava il Danzolino).

Entrambi, collocati l’uno di fronte all’altro, erano in grado di coprire tutti gli angoli morti. La collocazione su versanti vallivi opposti favoriva la soluzione militare “a tenaglia”, ritenuta particolarmente efficace. Forte ‘Larino’ (700 m di quota) presenta un cortiletto fortificato che anticipa l’ingresso vero e proprio. Costruito con conci di granito lavorati a scalpello, vanta una copertura rivestita da terreno con erba rasa, per smorzare l’energia dei proietti. Il manto erboso veniva adottato anche per impedire che le piante, crescendo, potessero danneggiare - con le radici - la copertura del forte, compromettendone la tenuta stagna. Nel suo periodo operativo, l’opera fu armata con 4 cannoni da 15 cm in ghisa e 4 da 9. Nel 1879 il forte fu sottoposto ad interventi migliorativi; ma, durante la I guerra mondiale, la struttura, considerata obsoleta, fu disarmata ed utilizzata come magazzino. La Provincia autonoma di Trento ha promosso un progetto di valorizzazione storico-monumentale dell’intero sbarramento di Lardaro. Il forte, abbandonato subito dopo il completamento in quanto ritenuto non idoneo dal punto di vista difensivo, ha mantenuto pressoché intatte le sue caratteristiche tipologiche e costruttive. I primi interventi di restauro hanno riguardato la messa in sicurezza della struttura con opere di pulizia ed impermeabilizzazione ed una serie di interventi finalizzati al restauro conservativo e al riadattamento funzionale del complesso fortificato in uno spazio museale. Il percorso di visita è stato studiato in modo da garantire l’accesso persino a visitatori diversamente abili. Tra i primi costruiti nel Trentino, Forte ‘Larino’ aveva il compito di sbarrare la via di risalita dal Lago d'Iseo, proveniente dal Bresciano. Progettista e direttore dei lavori fu il capitano del genio Oskar Meiss von Taufen.

Dalla fine dei lavori la struttura fu oggetto a manutenzione annuale e ad una serie di adeguamenti. Nel 1914 fu declassato alla funzione di magazzino per transitare, nel 1918, in mano italiana per essere adibito a polveriera. Non avendo subito danni durante il conflitto, si è mantenuto in buone condizioni ed è stato restaurato completamente negli ultimi anni. Si accede all’opera percorrendo la strada statale delle Giudicarie, scendendo da Lardaro, poche centinaia di metri dopo il paese, percorrendo una strada di campagna che si stacca sulla destra dopo l'edificio di un'osteria abbandonata. Un itinerario quasi pianeggiante, percorribile in auto che porta, in pochi minuti, al piazzale d'ingresso. Felice visita, se vi capita!

Claudio de Luca