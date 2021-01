La Dad funziona, la sanità no: inopportuno riaprire le scuole, la lettera di Martina a Toma

CAMPOBASSO. Didattica in presenza da domani in Molise, ma non tutti sono d'accordo. Anzi, diremmo pochi, per quanto riguarda soprattutto le scuole superiori.

A metterci la faccia, per così dire, una studentessa del liceo scientifico Romita di Campobasso, Martina Giacomodonato, che ha contattato Termolionline affinché il suo messaggio potesse essere amplificato il più possibile. Un contributo inviato al Governatore del Molise, Donato Toma.

«Egregio signor presidente, mi permetto di esprimere il mio modesto parere riguardo quanto sta accadendo in Molise. Oggettivamente la curva epidemiologica è in crescita, i tamponi che risultano positivi ad oggi sono in percentuale sempre più alta, in più la situazione degli ospedali, mi riferisco in particolar modo al Cardarelli, non è rassicurante. Fatto un quadro generale della situazione voglio adesso parlare nello specifico della questione scuola. Innanzitutto la Dad, a mio parere, non risulta minimamente inefficace, ma al contrario è un ottimo strumento di apprendimento (nonostante a volte, erroneamente, venga etichettata negativamente).

Per quanto riguarda invece i trasporti, se si ha la possibilità di aumentare i servizi, perché ciò non è avvenuto nel mese di settembre? Dati tali presupposti, davvero ritiene opportuno “riaprire” le scuole? È consapevole del fatto che si andrà incontro a una terza ondata più devastante delle precedenti? Non sarebbe una scelta più consapevole migliorare la Dad per esempio fornendo materiale didattico a coloro che non hanno la possibilità economica di acquistare autonomamente strumenti tecnologici? Vorrei pacificamente invitarla a riflettere soprattutto sulla debolezza sanitaria del Molise che dovrebbe essere migliorata, non occultata».