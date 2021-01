«Dad unico metodo odierno per mantenere la nostra serenità​», gli studenti non mollano

TERMOLI. Movimento di resistenza rispetto al rientro a scuola che gli stessi allievi hanno alimentato. «A fronte del quadro pandemico che, a detta tanto degli esperti quanto dei dati raccolti, proprio in queste settimane entra nel pieno e nella peggiore delle sue fasi, nonché a fronte della realtà in cui versano le strutture sanitarie in Molise, che com’è noto sono in oggettiva difficoltà e, in alcuni casi, si sono trasformate in focolai di trasmissione del coronavirus, gli studenti del Liceo Scientifico di Campobasso, sulla scia dell’Appello sottoscritto da alcuni docenti, hanno deciso di manifestare per un prolungamento del periodo di didattica a distanza al 100%.

La richiesta non solo appare opportuna e prudente, ma quanto mai necessaria e responsabile. Le modalità di tale manifestazione sono del tutto pacifiche nonché conformi alle regole da rispettare per il contenimento della pandemia, infatti non ci sarà alcun corteo che generi assembramento o simili. Essendo la richiesta della manifestazione il prolungamento della Dad, gli studenti non si presenteranno a scuola ma prenderanno parte alle lezioni in modo digitale. La nostra non è una manifestazione il cui scopo è perdere giorni scolastici, chiediamo infatti di poter continuare le lezioni da casa e ci teniamo a precisare che la didattica a distanza, che è comunque lavoro a tutti gli effetti per docenti e studenti, pur presentando inequivocabili limiti ampiamente argomentati in tante occasioni, risulta tuttavia oggi, sicuramente più che a primavera scorsa, il mezzo per evitare la diffusione ulteriore del contagio. Essa tende a garantire il più possibile il raccordo quotidiano con gli studenti, prestandosi a sollecitare nei discenti senso di responsabilità e cittadinanza democratica, con particolare riferimento all’assunzione di comportamenti corretti cui attenersi nel corso di questa dura fase pandemica. La dad da proseguire in queste settimane potrebbe rappresentare l’ultimo sforzo richiesto, tale da consentire alle scuole di riaprire per poter rimanere aperte!" In qualità di rappresentanti degli studenti, vorremmo esprimerVi la volontà di appoggiare l'iniziativa proposta dai nostri colleghi di Campobasso, alla luce delle perplessità sollevate da docenti, genitori e alunni. Attendiamo un riscontro e, possibilmente, l'appoggio di Voi genitori.

Nell'attesa di una risposta auguriamo a tutti una serena giornata. Visto l’andamento epidemiologico stiamo valutando l’adesione allo sciopero regionale per evitare di mettere a rischio la nostra salute, quella dei nostri cari ed ovviamente anche dei nostri docenti. Rientrare in presenza a queste condizioni è irrealistico. Nella nostra classe più di un terzo dei ragazzi ogni mattina deve far uso dei mezzi per dirigersi a scuola, e ciò vuol dire essere a contatto con altre persone non appartenenti al gruppo classe. Nessuno ad oggi ci ha fornito delle garanzie sull’incremento di pullman e circolari, come già fatto a settembre dove noi ragazzi abbiamo subìto ancora una volta delle bugie dei politici nostrani. Siamo la sola regione provvista di un unico ospedale, il Cardarelli di Campobasso, dove, come da notizie recenti, c’è un focolaio Covid-19. Possiamo davvero permetterci di rientrare senza uno screening di massa su studenti, docenti, su tutti i componenti della segreteria e sul personale dei collaboratori scolastici? Ci pare anche abbastanza evidente come sia alquanto incoerente rientrare ma poi fare uno o due giorni in Dad, davvero avere questa formula di scuola eviterà il contagio?

La nostra adesione è anche in appoggio alle altre scuole termolesi e non, dove la situazione è davvero insostenibile, poiché centinaia e centinaia di ragazzi dovranno spostarsi da una regione all’altra, in un periodo nel quale nessuno può spostarsi tra regioni ci sembra anche questa una scelta priva di fondamento. Noi 5B, crediamo che arrivare in quinto voglia dire non solo conseguire il diploma e terminare un ciclo di studi, bensì sia raggiungere quella Maturità che a 18 anni ti permette di prendere decisioni, anche forti, per portare avanti ció che si ritiene giusto, soprattutto se si parla di salute. Nessuno vuole ritrovarsi in delle situazioni critiche. La nostra voglia di apprendere e di studiare non dipende dal rientro in presenza, ma dalla nostra tranquillità nello svolgere uno dei diritti che da ormai tredici anni esercitiamo. La Dad è l’unico metodo odierno per mantenere questa serenità».