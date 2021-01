Piattaforme petrolifere Edison, al traguardo le transazioni sulle imposte locali

TERMOLI. Si avvia al perfezionamento la transazione con Edison per l’accordo raggiunto sulla fiscalità locale relativa all’insediamento petrolifero off-shore, che la società estrattrice del greggio ha raggiunto coi Comuni di Vasto, Petacciato, Montenero di Bisaccia e Termoli.

Lo scorso 20 ottobre la giunta Roberti ha approvato la proposta transattiva formulata dalle società Eni S.p.a. ed Edison Explorer & Production S.p.a. e ha autorizzato il Dirigente del Settore Finanze e Tributi alla sottoscrizione di tutti gli atti di definizione concordata tributaria inerente l’Ici, l’Imu e la Tasi, per le annualità dal 1999 al 2019, nei termini e per gli importi riportati nella premessa dello stesso atto deliberativo, attribuendogli tutti i relativi poteri e facoltà previsti dalla legge; l’accordo - quadro, formalizzato dalle citate società, vede l’intervento, oltre che del Comune di Termoli, anche dei Comuni di Vasto, Petacciato e Montenero di Bisaccia;

I quattro Comuni hanno approvato l’accordo-quadro con propri atti deliberativi; in ragione della necessità, per alcuni Comuni, di attendere l’esito di approfondimenti istruttori compiuti, la sottoscrizione dell’accordo è stata posticipata di alcune settimane e, quindi, la tempistica dei pagamenti che le società effettueranno in favore dei Comuni, già definita con il citato accordo – quadro, è stata modificata; in considerazione della emergenza epidemiologica Covid-19 si è ritenuto necessario prevedere che la sottoscrizione dell’accordo avvenga con firma digitale, i cui passaggi procedimentali sono stati riportati nella nuova proposta.

Per le medesime ragioni su esposte, anche gli avvocati che hanno patrocinato gli enti nei giudizi innanzi alle Ctp, alle Ctr, e Cassazione dovranno sottoscrivere la rinuncia alla solidarietà professionale, non più in calce all’accordo - quadro, bensì su atto separato e firmato digitalmente; gli importi già fissati nella precedente bozza di accordo, ed approvati dai Comuni interessati, non hanno subito e non subiscono alcuna variazione rispetto a quanto già approvato con la deliberazione di Giunta del 15 ottobre scorso.

La Giunta ha così approvato la proposta di definizione bonaria, così come riformulata dalle società, autorizzando il dirigente responsabile del Servizio Finanziario e Tributi alla sottoscrizione del suddetto accordo, unitamente ai Responsabili dei Comuni di Vasto, Petacciato e Montenero di Bisaccia.