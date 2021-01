TERMOLI. Sistematicamente, nel quotidiano lavoro di pulizia del territorio da parte della Rieco Sud, emergono errati conferimenti e abbandoni di rifiuti domestici indifferenziati nei pressi e all’interno dei cestini gettacarte. Continua dunque la cattiva abitudine da parte di alcuni cittadini di utilizzare impropriamente i cestini gettacarte che si trovano nelle piazze e lungo le strade della città, a discapito del decoro urbano e dei cittadini che li usano correttamente per lo smaltimento dei rifiuti “da passeggio” (fazzoletti, cicche, carte di caramelle e snack, sacchetti di patatine, lattine, bottigliette ecc.). L’Azienda ricorda che l’unico modo per smaltire i rifiuti domestici è con i contenitori consegnati in comodato d’uso – mastelli individuali o batterie condominiali – a seconda della tipologia di utenza.

A tal proposito, l’Assessore al ramo Rita Colaci dichiara: “Nel Comune di Termoli è in uso, da parte di alcuni cittadini, la pratica scorretta di conferire i rifiuti nei cestini gettacarte stradali. Questo vizio, risultato di una certa pigrizia nel conferire regolarmente i propri rifiuti col sistema porta a porta, causa danni estetici e ambientali alla città e al territorio, nonostante il quotidiano lavoro di controllo e pulizia svolto dalla Rieco Sud e dalle Guardie ambientali. Tali cittadini sono dunque invitati a evitare l’uso scorretto dei contenitori, poiché la strada è un ambiente condiviso da tutti, che deve essere tutelato dal punto di vista estetico e ambientale”.