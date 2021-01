Defezioni in alcune classi a Termoli, resta il malcontento unanime sui trasporti pubblici

TERMOLI. In città defezioni nettamente minori rispetto al capoluogo, limitate ad alcune classi del triennio dei licei, ma resta il nodo del trasporto pubblico, della sicurezza, del distanziamento, degli assembramenti.

Numerose le testimonianze che abbiamo raccolto nell'arco della mattinata, sia per tratte provenienti dalla vicina Puglia, sia per i comuni del Basso Molise. i trasporti pubblici non sono stati potenziati, i problemi restano sempre i soliti e il malcontento cresce, poiché sono trascorsi quasi 3 mesi dalla prima riduzione della didattica in presenza nelle scuole superiori (vacanze comprese), ma nulla si è davvero fatto.

Una rete di critiche che verrà regionalizzata con raccolta firme e possibili provvedimenti e decisioni locali. Vedremo quello che accadrà nelle prossime ore. Possiamo parlare di occasione sprecata.