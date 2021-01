TERMOLI. Ci hanno contattato attraverso la dinamica rappresentante Giusy Mobilia, del Boccardi.

Tutti insieme, appassionatamente, in gruppo, dicono no a trasporti scolastici inadeguati. Al rischio di assembramenti, dicono no a un sistema amministrativo inerte, che in mesi e mesi di emergenza nulla ha saputo muovere sulle leve del potenziamento delle corse. Il diritto all’istruzione si deve coniugare al diritto alla salute.

«Salve a tutti, siamo i Rappresentanti d’Istituto delle scuole del basso Molise e vogliamo esprimere il disagio che noi studenti del stiamo vivendo. Oggi 18 gennaio, noi alunni delle scuole secondarie di secondo grado siamo rientrati a scuola al 75% ma a purtroppo abbiamo trovato una situazione non ancora pronta per accoglierci al meglio, le promesse che ci sono state fatte sull'implementazione delle corse degli autobus e delle circolari, non sono state rispettate. Stamattina a darci il buongiorno c'erano gli stessi pullman, in alcuni casi strapieni e con i ragazzi in piedi e di conseguenza con le misure precauzionali non rispettate. l’istruzione è un diritto che ci viene garantito dall’articolo 34 della nostra costituzione, per tanto abbiamo bisogno delle giuste modalità per raggiungere e frequentare la scuola.

Ad oggi possiamo dire che la scuola stessa è uno dei luoghi più sicuri, perché lì davvero vengono rispettate tutte le misure infatti oltre al distanziamento sempre garantito, studenti, docenti e personale scolastico ha l’obbligo di indossare la mascherina, il problema è quello del raggiungere gli istituti dato che una gran parte degli studenti è pendolare e ogni mattina si trova a dover prendere autobus e circolari che nelle modalità in cui versano ora potrebbero di certo diventare luoghi di contagio e di nascita di nuovi focolai. A tutto ciò si aggiunge ovviamente la preoccupazione delle famiglie che mandano i propri figli a scuola con il rischio di mettere a repentaglio la loro salute.

Vogliamo tornare a scuola e vogliamo investimenti che possano garantirci la sicurezza, il problema sussiste da mesi e abbiamo anche manifestato il 23 ottobre per le stesse motivazioni, abbiamo scritto un articolo ma tutto è stato ignorato. ci era stato garantito che il rientro di oggi sarebbe stato ottimale per tutti invece erano solo bugie, chiediamo alle istituzioni di parlare chiaro e se necessario prendersi altro tempo per organizzare e attivare effettivamente altre corse, per garantirci il rientro. Il livello di rischio di contagio è aumentato le scuole hanno fin da subito provveduto ad aumentare le misure precauzionali, perché invece i trasporti versano ancora nelle stesse condizioni dato che essendo servizi pubblici dovrebbero muoversi, migliorarsi ed integrarsi di pari passo?

Se sussistono ancora dei problemi organizzativi perché non proseguire la Dad fino al 31 gennaio o a metà febbraio? L’unica cosa importante è che si introducano tutte le iniziative necessarie per tutelare la nostra salute. Speriamo che questa nostra testimonianza, arrivi alle autorità competenti e che le stesse possano provvedere ad accogliere le nostre richieste».

Nero su bianco l’hanno messo e inviato a chi di competenza, la “Meglio Gioventù” sono loro.

Giusy Mobilia - IIS Boccardi - Tiberio di Termoli

Raffaele Pio Onorato - IIS Boccardi - Tiberio di Termoli

Daniela Zeoli - Istituto Tecnico Agrario e per Geometri San Pardo

Francesca Caruso - Istituto Tecnico Agrario e per Geometri San Pardo

Nicole Pia Lecce - Istituto Tecnico Agrario e per Geometri San Pardo

Armando Pirro - Liceo Scientifico Alfano da Termoli

Giulia Giacomodonato - Istituto Omnicomprensivo Domenico Pace di Guglionesi