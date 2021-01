Arriva in Cina il nuovo equipaggio, ritorno più vicino di Gianluca Perino a Termoli

TERMOLI. Buone notizie dal Mar della Cina, sono quelle divulgate da Gianluca Perino, l’ufficiale e marittimo della nave mercantile Antonella Lembo, ferma da mesi al largo della costa cinese.

«Salve Sindaco. La aggiorno in tempo reale: sono appena arrivati in Cina, a Shanghai, i nostri sostituti dove da oggi inizieranno le famose 2 settimane di quarantena e una volta terminata li porteranno a bordo per darci il cambio. Buona giornata e buon lavoro Sindaco». Il primo cittadino Francesco Roberti, che delegando il consigliere Nico Balice nella task-force creata dai dieci Comuni di provenienza dei marittimi imbarcati, ha così commentato questo step ulteriore, che avvicina il ritorno a casa di Gianluca e degli altri 13 componenti dell’equipaggio sulla “Antonella Lembo”. «Sono rimasto in contatto permanente tramite Messenger con Gianluca e ho cercato di infondere tranquillità, ho chiesto di conoscere l’evoluzione della vicenda passo dopo passo e per fortuna, sembra che tutto proceda come da programma e che i primi di febbraio dovrebbero rientrare».

Poi, lo stesso Gianluca ha scritto anche a noi di Termolionline, tramite Michele Trombetta: «Ciao Michele, buona giornata! Aggiornamenti da bordo. È stato concesso il rilascio dei visti cinesi ai nostri sostituti, i quali si sono sottoposti, prima di partire, al test molecolare e al test sierologico con risultato entrambi negativi. Sono partiti e sono appena arrivati in Cina a Shanghai dove faranno le due settimane di quarantena. Una volta che termineranno queste due settimane verranno trasferiti nel porto di Huanghua e tramite rimorchiatore imbarcheranno e ci daranno il cambio. Inizia il conto alla rovescia».

In bocca al lupo, ragazzi, Gianluca ci vediamo a Termoli!