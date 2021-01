I numeri della demografia calante molisana, di cui occorrerebbe chiedersi i motivi

MOLISE. La popolazione totale residente in Molise è in costante discesa.

Al 1° Gennaio del 2002 era di 320.467 persone; per il 2021 rimane stimata sulle 290.000 unità. Aumenta solo il numero degli anziani, transitati dai 67.745 del 2002 ai 69.760 del 2020 (23,93% del totale), con una lievitazione del 2,97% dovuta al concomitante effetto di una calata dell’entità demografica generale a fronte di un monte -‘agé’ che rimane costante. I dati suesposti saltano fuori soprattutto dopo l’entrata in iscena del censimento ‘permanente’ che prevede un cambio di strategia rispetto alle vecchie modalità tradizionali. La ‘levata’ del 2011, che era del primo tipo, permetteva di contare - in Molise - 313.660 residenti.

Si scopriva, però, che, nell’intervallo 2011-2019, la regione aveva patito un calo demografico pari al 4,2%. Unica nota positiva era rappresentata dalla percentuale dei laureati: 14,9% (quinto posto dopo Lazio, Abruzzo, Umbria ed Emilia-Romagna) a fronte del 13,9% a livello nazionale. Ma, da quando, dall’ottobre del 2018, l’Istat ha avviato il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, la rilevazione consente (con cadenza annuale e non più decennale) di rilasciare informazioni continue e tempestive sulle principali caratteristiche sociali ed economiche della popolazione che vive in Italia. Però tale tipologia di censimento non coinvolge più la generalità dei presenti, ma solo un suo campione selezionato; in compenso, grazie all’integrazione dei dati raccolti tramite campionatura con quelli provenienti dalle fonti amministrative, è possibile tracciare un quadro completo ed esaustivo della demografia locale.

Riferendoci ad una visione unitaria, si rileva (dai dati relativi agli anni 2018-2019) una sostanziale stabilità. Al 31 dicembre 2019, la popolazione censita nell’intera Italia era di 59.641.448 residenti; circa 175mila persone in meno rispetto al rilevamento del 2018. Pressoché invariato, tuttavia, era il confronto con il 2011, anno dell’ultimo censimento tradizionale. L’esiguità del calo in questi otto anni è dovuta in gran parte alla presenza degli stranieri (+1 milione) che copre la significativa diminuzione degli italiani (-804 mila). Più del 50% dei residenti si concentra in sole cinque regioni (Lombardia, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia). Significativo, rispetto ai dati dell’ultimo censimento tradizionale, il calo di popolazione al Sud (-1.9%) e nelle isole (-2.3%). Il Mezzogiorno ha perso così, in meno di un decennio, più di 420mila residenti. Le persone con 45 o più anni passano dal 48,2% del 2011 al 53,5% del 2019, a conferma del continuo invecchiamento. Ma pure in questo caso, l’età media più bassa degli stranieri (-11,5 anni) contribuisce a rallentare il processo di senescenza dell’Italia.

Per quanto riguarda il Molise, da inizio a fine 2018, è stata registrata una diminuzione di 4.703 residenti, passando dai 308.493 del 1°gennaio ai 303.790 del 31 dicembre. È invece di 300.516 la popolazione censita nella ventesima regione al 31 dicembre 2019, in linea con il ‘trend’ nazionale che vede il continuo abbandono del Sud italico. La patria di Cuoco è, secondo il rapporto “Italiani nel mondo 2020” della fondazione ‘Migrantes’, la regione che – nel 2020 - ha registrato il maggior numero di trasferimenti all'estero: 900 ‘càpita’ in totale che rappresentano lo 0,7% degli oltre 130.000 italiani iscritti all'Aire. Oggi nel mondo vivono 90.000 Molisani, pari ad 1/3 di quelli residenti nella 20^, benché in questo numero siano compresi persino quelli di 2^ e quelli di 3^ generazione. Un dato che colloca questo territorio al primo posto (oltre il 30%) per numero di residenti all'estero in proporzione agli attualmente presenti di fatto. Tre i comuni che emergono in questa deprimente classifica sui primi 12 paesi italiani: Castelbottaccio si colloca al 3° posto nazionale, con 712 iscritti all'Aire a fronte di 264 residenti; San Biase, al 7° (365 a 149) e Duronia (886 a 393).

Claudio de Luca