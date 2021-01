In arrivo i rimborsi per l'acquisto dei testi scolastici, stanziati oltre 63mila euro

TERMOLI. In periodo di pandemia qualsiasi ristoro è ben accetto, se non agognato. Lo sono anche i rimborsi per l’acquisto dei testi scolastici relativi al 2020-2021, che quest’anno giungeranno in corso di attività didattica, mentre negli anni pregressi si liquidavano somme relative ad esercizi già chiusi.

Negli ultimi giorni diversi i richiedenti che ci hanno contattato per conoscere lo status dei pagamenti.

Possiamo rassicurarli, è stata pubblicata, infatti, la determina a firma del dirigente Marcello Vecchiarelli, con cui viene stanziata la somma messa a disposizione dalla Regione Molise.

Il Comune erogherà 63.667,63 euro ai beneficiari, nell’ambito delle "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.