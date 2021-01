Giustini scrive, Arcuri risponde ma soddisfa le richieste di Toma e Florenzano

CAMPOBASSO. Giustini scrive e Arcuri risponde, ma non come, forse, il commissario ad acta sperava.

In una nota di riscontro indirizzata pure al Ministro della Salute Roberto Speranza e al Governatore Donato Toma, Arcuri assicura tutto il sostegno possibile alla Sanita molisana in questa frangente emergenziale, sia per quanta concerne l'attuazione del piano regionale di riorganizzazione della spesa ospedaliera, sia, e più in particolare, per quanta attiene all'approntamento di posti aggiuntivi di terapia intensiva e semintensiva in apposite strutture removibili, con oneri, in entrambi i casi, a carico delle risorse stanziate dall'art. 2 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto "decreto rilancio").

«Poiché la Sua lettera sembra voler proporre soluzioni alternative alla previsione, già definita, dell'Ospedale "Cardarelli" di Campobasso quale "hub" regionale Covid o, in alternativa, il trasferimento di tutti i pazienti Covid ivi ricoverati negli ospedali regionali "Spoke" di Isernia o di Termoli, potrà esserLe utile sapere the entro la fine del mese, condizioni meteo permettendo, è previsto il completamento di tre strutture removibili presso i tre ospedali da Lei citati, per complessivi 26 posti letto di terapia intensiva o subintensiva, completamente arredate ed attrezzate.

Si tratta di un intervento disposto dallo scrivente in adesione alla richiesta del Presidente della Giunta regionale pervenutami il 4 novembre scorso, sulla scorta della documentazione predisposta dalla Direzione regionale competente e della Asrem con la quale ultima, peraltro, è intercorsa attiva corrispondenza per definire in concreto il fabbisogno e tutti gli aspetti progettuali e realizzativi necessari.

Confidando che Ella possa presto contare sull'operatività di tali strutture, Le posso solo aggiungere che eventuali variazioni o modifiche a tale intervento o al piano di ristrutturazione in corso non potranno che rallentarne ulteriormente l'attuazione o costituire nuove e maggiori spese che non potranno trovare copertura nelle risorse messe a disposizione dello scrivente».