TERMOLI. Ieri mattina ci siamo recati presso l'Istituto Tecnico Industriale "E. Majorana" di via Palermo a Termoli, per saperne di più su un’iniziativa che lo stesso istituto ha voluto mettere in atto, di sua spontanea volontà, sul tema della sicurezza anti-covid in questo frequentatissimo istituto termolese.

In fatto di sicurezza, oltre alle sicurezza anti-covid messe in atto per legge, come da indicazioni governative e che mettono in atto tutti gli istituti italiani, il Majorana ha deciso che per far fronte all'emergenza sanitaria e migliorare la qualità dell’aria immessa dell’istituto (e che con l’emergenza sanitaria rappresenta un aspetto da non sottovalutare e non più un mero parametro di comfort), si ricorresse all’istallazione di dispositivi per la sanificazione dell’aria.

Considerando, soprattutto, l’elevato tempo trascorso all’interno delle varie stanze, l’Istituto ha deciso di correre ai ripari ed attivarsi predisponendo l'installazione in diverse aule della sede centrale appunto in via Palermo, di dispositivi per la sanificazione dell'aria. I dispositivi sono stati installati dopo aver ascoltato il parere del responsabile Covid, il prof. Claudio Ercolessi R.S.P.P. dell'Istituto.

In cosa consistono i sanificatori? Si tratta di dispositivi che non presentano alcuna controindicazione e consentono la sanificazione dell'aria in modo continuo, in completa sicurezza anche in presenza all'interno del locale, grazie all’utilizzo della tecnologia UV-C. L’aria è aspirata attraverso un sistema di ventole a canalizzata a contatto con la luce ultravioletta, presente all'interno del dispositivo, da cui fuoriesce sanificata garantendo l'abbattimento fino al 99,9% di virus e batteri, inclusa la famiglia dei Coronavirus (secondo test effettuati in conformità con la norma ISO15714 e effettuata da IMQ).

Per gli ambienti dotati di maggior cubatura (come ad esempio le zone dei laboratori), sono in corso indagini di mercato per gli apparecchi più idonei da installare. L'utilizzo di tali dispositivi, oltre all'uso di mascherine, distanziamento, igiene ed areazione è un investimento per il bene di tutti gli allievi, i docenti ed i collaboratori del Majorana. Ringraziamo la direzione dell'Istituto Majorana per averci portato a conoscenza dello sforzo, anche economico, sostenuto dallo stesso istituto privatamente che ha deciso di mettere al primo posto, in un momento così delicato la salute e la sicurezza dei suoi iscritti e del personale impiegato nella scuola termolese di via Palermo.