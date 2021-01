Genitori contestano la mensa: «Cibo freddo e sugo acido», parte la richiesta di controllo

TERMOLI. Sugo acido, pasta in bianco senza condimenti, pasti freddi, porzioni minime: si possono riassumere così le problematiche della mensa scolastica esposte dai rappresentanti di classe dell'Istituto Comprensivo Oddo Bernacchia di Termoli.

Oggetto del contendere sono i cibi preparati dalla ditta CirFood e forniti ai plessi scolastici del territorio termolese che, secondo quanto riportato da mamme e papà, non risulterebbero “adeguati ai bambini”. «Mia figlia si lamenta sempre», scrive una madre. «La mia mangia di tutto – aggiunge un’altra – Non è per niente schizzinosa. Per dirlo lei, che la mensa non è buona, vuol dire che è vero».

Le lamentele non colpiscono solo la qualità dei cibi serviti, ma anche le quantità che risulterebbero insufficienti per sfamare gli alunni: «Porzioni minime e senza possibilità di bis», contestano sul gruppo Donne & Mamme Termoli alcuni residenti.

I pasti, oltre ad arrivare «freddi a causa dei ritardi», sarebbero anche «acidi»: a soffrire di questo difetto sarebbero soprattutto i sughi e le mozzarelle che, scrive una mamma, «a volte arrivano acide». Al coro di lamentele si aggiungono anche i secondi ed i contorni: «Mia figlia trova sempre insetti nell’insalata - scrive una madre – I bastoncini di pesce spesso sono duri, così come i panini».

Molti genitori hanno anche ipotizzato di “boicottare” la mensa dato che, scrivono, «diversamente fanno finta di nulla». Qualcuno ha pensato di far portare il cibo da casa ma, secondo quanto appreso, non è possibile: «Semmai volessero portare il pranzo da casa – spiega una mamma – Non potrebbero mangiare insieme agli altri. Verrebbero messi nei corridoio o non saprei dove a causa del Covid».

I dissapori nei confronti della mensa sono stati raccolti in una lettera che i rappresentanti di classe dell'Istituto Comprensivo Oddo Bernacchia hanno inviato alle istituzioni locali per chiedere un controllo qualità. Il problema è stato esposto anche all’Assessore del ramo Silvana Ciciola che, contattata da TermoliOnLine, ha confermato di aver preso nota dei disagi e di star lavorando attivamente per effettuare un controllo approfondito e risolvere le eventuali problematiche riscontrate.

Di seguito la lettera inviata al sindaco Francesco Roberti, all’Assessore al Servizi Sociali e Scolastici Silvana Ciciola, al Dirigente dei Servizi Sociali e Scolastici Marcello Vecchiarelli e all’Istituto Comprensivo Oddo Bernacchia Dirigente Scolastica Prof.ssa Rosanna Sgrasgia

OGGETTO: Richiesta di controllo del servizio mensa.

Con la presente, in nome e per conto dei genitori rappresentati a mezzo dei rispettivi Rappresentanti di classe, si richiede formalmente il controllo della qualità del servizio di refezione scolastica, avendo riscontrato disservizi nella gestione, lacune negli standard di qualità, non corrispondenza del menù al gradimento degli alunni. In particolare si torna segnalare, quanto già rappresentato per le vie brevi alla dirigente scolastica: - pasta al sugo caratterizzato da una forte acidità; - pasta in bianco senza condimento (olio/burro) e/o scotta; - pasti quasi freddi; - porzioni minime; - pane non di giornata; - carne dura; - frutta eccessivamente matura. Al fine di risolvere i problemi segnalati, fiduciosi nell'intervento risolutivo delle istituzioni preposte, si richiede la verifica degli standard di qualità del servizio, l'analisi delle proposte dei menù somministrati, visite con assaggio presso le diverse mense e centri di produzione, una revisione dell'organizzazione del servizio al fine di scongiurare le carenze e disfunzioni riscontrate in particolare presso codesto Istituto scolastico. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.