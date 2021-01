Si può coltivare la canapa in Italia?

TERMOLI. Quella della canapa light è una delle colture di maggior tendenza nel nostro Paese, in virtù di un mercato sempre più florido, spinto in alto dalle recenti scoperte scientifiche relative ai benefici offerti dalla canapa e più in particolare dal CBD. Infatti, malgrado le critiche provenienti dai media e dall'opinione pubblica, la canapa light è in grado di apportare parecchi vantaggi: a tal proposito, vale la pena sottolineare le già note proprietà antinfiammatorie, antidolorifiche e anti-nausea del CBD. Per sfruttare i benefici appena elencati, è fondamentale acquistare soltanto prodotti di qualità, descritti all'interno degli articoli sulla canapa riportati nel blog di una delle aziende produttrici più note in assoluto.

I vantaggi della canapa

Secondo alcuni studi scientifici, il CBD sembrerebbe inibire la crescita delle cellule tumorali in virtù di un processo detto apoptosi. Si tratta di uno dei tanti motivi per cui negli ultimi tempi la coltivazione di una pianta fin troppo bistrattata è cresciuta in maniera sensibile. Se i risultati dei test clinici sulla cura dei tumori vanno ulteriormente approfonditi, benefici già accertati del CBD coinvolgono la sfera psicologica ed emotiva (allevia gli stati ansiosi e depressivi e si è mostrato efficace nella cura di patologie quali la sindrome post traumatica da stress) e nella lotta al dolore. Il CBD, infatti, è in grado di modulare la produzione di alcuni neurotrasmettitori quali la dopamina, la noradrenalina e la serotonina. Per i motivi appena elencati e grazie a una domanda in costante ascesa, sono sempre di più le aziende che hanno deciso di coltivare la cannabis in maniera legale. Del resto, la canapa è una pianta relativamente facile da coltivare, essendo in grado di adattarsi alla maggior parte dei climi e di produrre infiorescenze durante ogni stagione dell'anno.

Cosa dice la legge?

Per quel che concerne gli aspetti legali, creare una coltivazione di canapa è abbastanza semplice, considerata la brevità dell'iter autorizzativo utile ad ottenere le licenze. Per coltivare la canapa bisogna tenere in considerazione semplici ma fondamentali accorgimenti, tra cui la cosiddetta "smaschiatura", che consiste nell'eliminare le piante maschio, poiché soltanto le femmine producono le infiorescenze utilizzate per i più svariati scopi. Varrà la pena anche selezionare le varietà dioiche e monoiche: le prime vengono coltivate per i semi da utilizzare nel settore alimentare e cosmetico, mentre le altre per riprodurre un seme con una determinata genetica. Oltre a coltivare esclusivamente i semi presenti nella lista fornita all'Unione Europea, è necessario accertarsi anche che le piante non contengano una soglia di THC superiore allo 0,2%. Inoltre, bisogna conservare sempre le fatture e i cartellini dei semi acquistati per almeno 12 mesi. Oltrepassando il limite dello 0,2% ma restando entro lo 0,6%, l'agricoltore non avrà ripercussioni giuridiche, ma dovrà attenersi ad un iter autorizzativo specifico. Per quanto riguarda il terreno è opportuno sceglierne uno di medio impasto, composto da argilla, sabbia e limo in parti uguali. La terra destinata alla coltivazione della canapa non necessita di molta acqua.