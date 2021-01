"Per te arriverei in capo al mondo"

TERMOLI. Amore e sentimenti in primo piano e diciamo meno male, viste le notizie di cronaca degli ultimi giorni.

Merito di Alessandro, che ha voluto rivolgersi alla persona amata dalla pagina di Termolionline. Sono tempi difficili per tutti, il 2020 e anche questo primo scorcio di 2021 ci vedono dover lottare per tornare a una vita serena, il cuore di Alessandro si apre per la sua Anna, chiedendo scusa, mostrandolo a Tutti.

«Ecco amore mio, avrei voluto chiamare e scrivere ai notiziari del mondo in modo che tutti leggessero questo che ho da dirti, apparirò sfacciato e forse anche un ragazzino innamorato ma non mi importa, perte arriverei in capo al mondo.

Ciao amore mio, è difficile adesso per me scriverti perché so di aver sbagliato. Te lo dico subito senza perdere altro tempo, anche perché sai quanto sono orgoglioso e quanto sia difficile per me scriverti una lettera, soprattutto sottogli occhi di migliaia di persone, con tanto di nome, ma io per tefarei veramente di tutto, perché tu meriti tutto.

Sono un uomo come tanti che crede di essere più forte, ma la paura Anna, di perderti mi logora.

Un uomo non saprà mai quanto pesa il distacco fino a che non lo vive. Il miracolo! Nella mia vita è stato conoscere Te, perché una vita senza Te io non riuscirei nemmeno a immaginarla.

Tu mi hai già perdonato tante volte e ogni volta ti ho detto sarebbe stata l'ultima, ma questa volta ho voluto fare un passo avanti: scriverti una lettera. Spero di non risultare banale o forse troppo stupido, ma penso che questo sia davvero l'unico modo che ho per chiederti scusa e dimostrarti cosa tu sei per me…

Ho scelto questo giorno e mese (22 gennaio) perché è lo stesso in cui ti ho promesso di renderti felice.

Questo giorno ha fatto di me l’uomo più felice dell’universo, perché mi desti l'opportunità di stare al tuo fianco. Sto mettendo nero su bianco, giurando con tutto me stesso, di usciredal questo guscio, e renderti la vita, ma soprattutto la donna più felice del mondo, perché lo meriti. Con te ho adottato comportamenti di facciata, non sapendo che potevo essere me stesso e che tu non mi avresti fatto male, me lo hai sempre ripetuto, ma ognuno vive delle proprie paure, e non mi vergogno a dirlo, ma nessuno mai ha meritato le mie attenzioni o di avere l’opportunità di vedere il vero me prima di quell’agosto del 2017 a parte Te, che meriti l'impossibile e oltre.

Prima non davo peso, eavevi ragione se dicevi che ero capriccioso come un ragazzino, ma quando ho capito che ti amo da impazzireè cambiato tutto. Ecco, non conosco altre lingue se non quelle del mondo e delcuore per dirtelo... perché non sono mai stato innamorato prima, e l’hocapito perché adesso lo sono sul serio di te, perché sei una donna leale e premurosa, su cuiogni uomo può contare. Troppe cose sono successe che ci hanno lentamente allontanati, un po’ noi e un po’ il resto che ci circondava... ma sai amore mio non devi temere più perché tra me e te ci sarà solo ciò che ci unisce e mai più chi ci separa, perchéeliminati, prima dentro4 mura in silenzio, ora pubblicamente,e comunque vada , non saranno più sul mio cammino.

Chi sbaglia nei confronti della donna che ama, merita questo. Ho avuto la fortuna di conoscere una donna come te, bella, coraggiosa, amorevole e disposta a fare sempre qualcosa per gli altri; i tuoi occhi mi hanno conquistato, e poi, il tuo tutto, mi ha stravolta, una bellezza da fare Invidia. Cosa posso aver fatto mai di così grande per avere un tesoro così prezioso nella mia vita? Non lo so, mase mi darai l’opportunità, sono sicuro, saprò custodirlo e proteggerlo.

È nel tuo sorriso che trovo pace.

È nel tuo abbraccio che mi sento a casa.

È nella tua vita che voglio restare per il resto della mia.TI Amo. D. Alessandro».