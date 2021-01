TERMOLI. Come emerso anche in commenti social, dalla scorsa settimana anche il centro trasfusionale di Termoli con l'Avis apre alle donazioni di plasma iperimmune. Lo si evince dalle donazioni di Antonio Benevento e Andreina Radi, coppia di Campomarino e iscritta nella sezione adriatica, ringraziati dal presidente Mario Ianieri.

«Grazie di cuore cari Andreina ed Antonio per il vostro nobile gesto, vi sentivo particolarmente orgogliosi questa mattina quando ci siamo sentiti per la vostra donazione, mi auguro che siate di esempio per tutti coloro che vogliono dare un contributo alla nostra comunità. Vi abbraccio. La raccolta di plasma iperimmune una grande conquista da parte della nostra Asrem, ringraziamo coloro che si sono attivati e prodigati per la buona riuscita del Progetto in primis la Responsabile Asrem dei centri Trasfusionali, la dottoressa Matilde Caruso e tutti i dottori gli infermieri e i donatori volontari».