​Challenge, in pericolo la vita dei più giovani

TERMOLI. Pericoli nascosti che si annidano nel web, attenti alle challenge: a rischio la vita dei più giovani.

Dopo il caso della bimba palermitana di 10 anni morta dopo una challenge, si riapre la discussione sulle sfide pericolose che purtroppo popolano sempre di più il web e, in particolare i social e la loro presunta capacità di indurre al suicidio.

Innumerevoli sono le sfide che i ragazzi lanciano via web e che si diffondono in pochissimo tempo a macchia d’olio, cercando di realizzare video che diventino in poco tempo virali.

Proprio su Tik Tok, un social network che permette ai suoi utenti di realizzare video creativi di breve durata che spaziano da un tema all’altro, sembra essere spopolata la “Blackout challenge“: una prova di resistenza che consiste nel mostrare la propria capacità di resistere maggior tempo possibile con una cintura stretta attorno al proprio collo.

Gli utenti si filmano mentre sfidano se stessi in questa prova estrema, cercando di compiacere i propri followers e guadagnare così pubblico.

Il social network Tik Tok, invece, replica assicurando di non aver "riscontrato alcuna evidenza di contenuti che possano aver incoraggiato" alla "Blackout challenge".

ll Garante per la protezione dei dati personali, invece, ha disposto nei confronti di TikTok il blocco immediato dell'uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l'età anagrafica.

Giochi veramente pericolosi che preoccupano moltissimo i genitori.

I meccanismi che spingono gli adolescenti a sfide sempre più estreme, fino ad esporsi a comportamenti molto rischiosi sono difficili da comprendere.

Il bisogno di sfida messo in atto dagli adolescenti è un fenomeno che è sempre esistito all’interno delle dinamiche di gruppo, ma l'attuale generazione di adolescenti figli di una società competitiva, tende ad amplificare, e spesso a distorcere questi fenomeni, e talvolta addirittura a mettere in pericolo la propria vita, per ottenere approvazione e rispetto dagli altri.

Per questo hanno un ruolo fondamentale la famiglia e gli insegnanti che devono trasferire le loro conoscenze ed esperienze nei modi più adatti a stimolare comportamenti corretti e responsabili.

Chiaramente noi nel nostro piccolo non siamo nella posizione e soprattutto all’altezza di poter dare dei consigli su come spiegare ai ragazzi le insidie e i problemi che queste sfide e i social network intrinsecamente nascondono, tuttavia vorremmo concludere con una riflessione.

Se vediamo che proprio non riescono a resistere all’impulso di accendere i loro smartphone è sempre bene ricordargli che le immagini che essi trasmettono, la maggior parte delle volte, non sono più autentiche di una reclame pubblicitaria, un reality show o una telenovela fantasiosa.

Tenerlo a mente può aiutare ad avere un rapporto più sereno con il social networking ed evitare così il distacco dalla realtà.