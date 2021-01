Sempre meno contagi Covid alla Fca, in una settimana due casi: 7 i positivi attuali

TERMOLI. A 24 ore dall'incontro che ha rivelato ancora più controlli in azienda, arriva il bollettino Fca sul contagio in fabbrica. Scendono i positivi attuali, a 7, cifra più bassa da diverse settimane, come le quarantene attive, 22. Due soli casi in 7 giorni, un impiegato del magazzino ausiliario e un operaio della lavorazione motori 16 valvole. A renderlo noto la Rls-Rsa della Fim-Cisl.