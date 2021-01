Acqua del Liscione alla Puglia, la memoria corta

TERMOLI. Acqua del Molise alla Puglia, c'è chi lo scopre ora, noi ne avevamo parlato il 17 gennaio di 4 anni fa.

C'è un progetto a livello avanzato di cui nessuno sembra sapere nulla. Presenterò esposto alle Autorità competente". L'articolo di termolionline, invece, è del 17012017, e già raccontava tutto.

LA PUGLIA ED IL NUOVO "AFFAIRE" SULL'ACQUA: E SE IL MOLISE CI SI FICCA?

La notizia inquietante, da diffondere "ore rotundo", annuncia che l’Acquedotto pugliese (AQP), il più grande d'Europa per mezzi e per strutture, e forte di notevoli capitali pubblici, starebbe provando a costituire una ‘mega-multiutility’ nuova di zecca nel Meridione d’Italia. Il tutto allo scopo di gestire – con un’unica società per azioni – tranci di acqua campana, lucana, molisana e calabrese. Sinora solo la Basilicata starebbe resistendo alle sirene che modulano melodie per conto del Presidente Emiliano; ma, sul progetto, nutrirebbero fortissimi dubbi anche i maggiorenti politici della Calabria. Per la verità le notizie concernenti un’agglomerazione logistica di tal genere ebbero a trapelare già sul finire della primavera scorsa inoltrata quando, sulla Stampa àppula, fecero capolino due notizie: la prima sulla commissione di “un incarico di consulenza strategica”; la seconda sull’anticipazione di uno studio volto ad individuare un assetto societario nuovo, idoneo allo scopo. Ad essere incaricata della questione fu la ‘Bayn & company’ per un compenso di 130mila euro. Il fatto stesso che, ad essere chiamata in causa, sia stata quella che è unanimamente considerata la terza impresa del Mondo in quanto a consulenza strategica, la dice lunga sulle forti mire della Regione finìtima. Peraltro, già prima di questa produzione amministrativa, c’era stato – intorno ai primi del marzo 2016 - un protocollo d’intesa siglato con la “Gestione ottimale per le risorse idriche (GORI) che possiede il 37% di Acea e che opera nel Sarnese vesuviano.

Nell’immediato futuro (forse già entro la fine di gennaio 2017) è previsto un tavolo tecnico; e, solo in questa sede, riuscirà possibile (anche ai consiglieri regionali del Molise) conoscere il carteggio elaborato sull’intero piano industriale. Naturalmente i timori manifestati sul progetto dagli operatori e dai cittadini pugliesi potrebbero essere gli stessi esternabili da chi, in Molise, attinge all’acqua pubblica, solo che sulla questione si manifestasse una giusta (e corretta) trasparemza. Il forte timore è che le tariffe di famiglia e quelle industriali possano lievitare ben oltre gli attuali importi. Ma, a tale proposito, il Presidente Emiliano minimizza, ed attenua, accreditando che: non di una 'multi utility' si tratti quanto piuttosto di un più strategico soggetto pubblico interregionale da esternalizzare in una forma societaria per azioni. Ma, già questa opzione dovrebbe far drizzare le orecchie agli osservatori più avveduti perché, ove l’Aziendona ‘in itinere’ si avesse a concretare in un tale assetto giuridico, lo farebbe solo sulla scorta di determinati obiettivi particolari di gestione.

Il fatto è che tutto questo avviene mentre, in forza della legge, e per puntualizzazione della Corte costituzionale, il ciclo delle acque dev'essere gestito dagli enti locali i cui delegati, se economicamente attenti, potrebbero ricavare tanto danaro per le rispettive Casse. E' appena il caso di sottolineare che, in questo modo, hanno a proseguire quegli affari sull'acqua (grandi e piccoli) che i presentatori dei due 'referenda' di quache anno addietro pensavano di avere affossato definitivamente. Purtroppo non è stato così, ove si consideri che - dalle Città a cinque stelle (Roma e Torino) sino alla Campania di De Luca ed alla Puglia di Emiliano, dalla Toscana all'Emilia-Romagna ed al Veneto - stanno emergendo 'multi utility' che, pur non esprimendosi più in termini di privatizzazione, comunque perseguono ancora il profitto confidando di utilizzare mastodontiche fusioni. Ricorrere a queste ultime comporta schierarsi contro i Comuni, grandi o minimi che siano. La conseguenza sarà quella per cui i cittadini non conteranno più; e la storia dell'acqua ritornerà ad essere una questione di democrazia da cui non è possibile prescindere.

Claudio de Luca