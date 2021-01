MOLISE. Con questo pensiero constante la Comunità Magica e Artistica di tante nazioni, da ormai 12 mesi, sta esplorando nuovi percorsi e occasioni di conoscenza grazie ai collegamenti messi in rete dall’Università Magica Internazionale “Dàmaso Fernàndez”. Da quello che poteva sembrare un rimedio temporaneo al blocco delle attività si è poi passato alla struttura digitale on line e all’apertura di sedi e referenti sul territorio che sta prendendo forma in questi giorni di inizio 2021. Dopo l’accordo di partenrship e collaborazione concluso con la Tunisia, le ultime new entry sono la sede regionale Sicilia (Italia), l’apertura della sede di Irlanda e Inghilterra, l’apertura della sede regione Veneto e l’adesione dell’ Ordine Magico Italiano che sarà sede Regionale Molise guidata dal Mago Salem (al secolo Nicola Bitri) di Campomarino.

Nicola Bitri (Salem) oltre ad essere ufficialmente il Presidente della SEDE REGIONALE MOLISE dell’Università Magica Internazionale, è stato nominato anche Responsabile Nazionale UMI per l’Arte delle Tecniche di Animazione. Inoltre il Club da lui presieduto (Ordine Magico Italiano), con sede a Campomarino, è divenuto Club affiliato della WORLD MAGIC FEDERATION (WMF).

A guidare tutto questa complessa rete di relazioni, contatti, conoscenze e amicizie troviamo Gianluigi Sordellini, il quale sta realizzando il sogno di creare un circuito internazionale di realtà magichee associative che sia alternativo e innovativo rispetto all’autoreferenzialità e al modus operandi ormai vecchio di club e associazioni povere di risorse creative e incapaci di incentivare la crescita delle giovani leve artistiche degne di interpretare l’arte magica nel mondo.

La comunità magica che si sta aggregando intorno all’UMI è composta da professionisti e maestri, amatori e appassionati soprattutto di illusionismo e prestidigitazione, con una predilezione per la cartomagia ed il close-up che creano meraviglia nel pubblico con l’uso delle carte e di piccoli oggetti di uso comune.

E così tra Italia, Spagna, Marocco, Tunisia, Argentina, Cile, Messico, Perù, Venezuela, Inghilterra, Francia, Germania, Albania, Olanda, Russia, Lituania e Lettonia, Cina, India e Giappone l’impatto del circuito internazionale messo in rete dall’UMI ha prodotto migliaia di nuovi spettatori e seguaci ed un archivio in costante crescita di materiale audio/video da cui attingere insegnamenti e conoscenza per quanti vogliono apprendere le sottigliezze e le raffinatezze di stupire anche con un solo mazzo di 52 carte da poker.

Ed il merito di tutto ciò va riconosciuto a Gianluigi Sordellini il presidente di UMI, Associazione di Promozione Sociale che ha riporta nel proprio logo il motto latino “In Ludo Magia” richiamando dal passato l’idea del gioco, dell’illusione e della magia, che accomuna tutti indistintamente, e alla quale Gianluigi si è dedicato specializzandosi negli anni nella cartomagiasviluppata, appunto,con un semplice mazzo di carte francesi.

Se sei un professionista o semplicemente un amatore dell’Arte Magica, vivi in Molise e non vedi l’ora di entrar a far parte di un circuito internazionale di prestigiatori, per iniziare da zero, formarti o semplicemente confrontarti con la Magia, scrivici sulle pagine Facebook o Instagram (Ordine Magico Italiano), o all’indirizzo email: ordinemagicoitaliano@gmail.com, oppure telefona al 3393496473.