Mensa scolastica, genitori segnalano pasti pagati anche se il bambino è assente

TERMOLI. Ci risiamo: dopo le contestazioni dei rappresentanti di istituto dell’Oddo Bernacchia sulla qualità dei cibi serviti nelle mense scolastiche, cui ha fatto seguito un incontro tra l’Amminsitrazione comunale, i dirigenti scolastici e la Cir Food (ditta che si occupa della mensa), i genitori non demordono ed hanno deciso di affrontare un altro problema.

In questi tempi di profonda crisi anche la mensa scolastica è un lusso, soprattutto per alcune famiglie termolesi: malgrado il costo dei pasti vari in base all'Isee e, comunque, non superi mai le 3,50 € a pasto, alcuni genitori segnalano dei problemi con i ticket con cui si paga la mensa.

In buona sostanza il costo della mensa verrebbe corrisposto anche se il bambino si assenta da scuola o esce prima dell’orario del pranzo, avendo cura di averlo comunicato via mail all'istituto di appartenenza, per cui la famiglia in questione dovrà accollarsi comunque il costo della mensa che viene scalato in automatico. È ovvio, potrebbe obiettare qualcuno, visto che non è possibile prevedere in anticipo assenze o malattie, per cui non ci sono i tempi per evitare la preparazione del pasto e, dunque, il suo relativo costo.

L’obiezione, tuttavia, cade nel momento in cui i genitori comunicano l'assenza sia alle maestre in fase di apertura dei plessi sia via mail all'istituto di riferimento e l’assenza viene poi divulgata all’azienda che si occupa del servizio: «Numerose mamme, me compresa – comunica una di loro a TermoliOnLine – Hanno notato che capita, spesso e volentieri, che i pasti caricati a nome del proprio figlio, vengano scalati nonostante i bambini non usufruiscano del servizio mensa. A me è addirittura capitato che mi sia stato scalato un pasto quando mio figlio era assente all'asilo».

Il problema sembra porsi anche in caso di assenza prolungata del bambino, ad esempio per cause di malattia, o assenze anticipate, ovvero nel momento in cui i genitori sanno già che in quei giorni non potranno mandare i propri figli a scuola e quindi lo comunicano preventivamente alle maestre: «Mio figlio è mancato diversi giorni, usufruendo della mensa per soli 15 giorni e rientrando il 7 gennaio – ha comunicato una mamma – Hanno scalato altri tre pasti senza che fosse presente».

La questione, secondo quanto appreso dai genitori, si trascinerebbe da un po’, seppure non riguarderebbe tutti i bambini: «Alcune mamme mi hanno detto che lo scorso anno avevano riscontrato che dei pasti erano stati scalati – ammette una di loro – Mi hanno riferito di aver comunicato la problematica al Comune che, però, ha risposto di non poter rimborsare i pasti già scalati».

«Ho chiamato anche l’ufficio delle politiche sociali – commenta una mamma – Sto aspettando che facciano qualcosa. Per ora è solo un pasto, ma li tengo d’occhio». C’è anche chi, incorsa nel disguido, ha prontamente comunicato la vicenda ed ha pareggiato quanto dovuto: «È capitato anche a me una volta alla scuola dell’infanzia. Lo feci presente e la volta successiva non mi scalarono il pasto. Da allora, però, ogni tanto controllo i pasti disponibili».

Sono numerose le segnalazioni effettuate agli uffici preposti, secondo quanto riferito dai genitori, ma la situazione non sembrerebbe essere cambiata: «A fine mese il loro guadagno, che sia comune o Cir, sarà molto di più rispetto al servizio prestato. Questa cosa è stata segnalata più e più volte da numerose mamme alle politiche sociali del Comune, dove rispondono di non poter rimborsare i pasti scalati e che provvederanno a riparare il tutto. Cosa, ad oggi, mai avvenuta».