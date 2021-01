Studenti e professori si coalizzano contro la scuola a distanza

TERMOLI. La scuola molisana ha riaperto i battenti (lunedì 18 gennaio) insieme a quelle della Liguria, Emilia Romagna e Lazio. Decisione che si colloca nell’ampio dibattito: scuola a distanza e scuola in presenza. Per le quali va focalizzato un prima ed un dopo.

Prima del Covid tutti “sparlavano” della scuola tradizionale

Gli studenti dichiaravano che era noiosa, nozionistica, con insegnanti spesso impreparati, strutture a volte pericolose, programmi da rinnovare.

Gli insegnanti mettevano in rilievo, uno scivolamento progressivo del loro ruolo, la crescente mancanza di rispetto da parte degli studenti, il difficile dialogo costruttivo coi genitori schierati troppo spesso in difesa dei figli e last, but not least lo stipendio non adeguato al ruolo.

In sintesi relativamente alle due suddette categorie protagonistedellavita della scuola possiamo dire che;

- gli insegnanti, in gran parte, erano (e sono) molto frustrati e sopraffatti dalla rassegnazione;

- gli studenti, in gran parte (quelli, se pur di nome Giulia che hanno l’ansia dell’interrogazione non sono una netta minoranza),

sono molto poco disponibili al sacrificio, hanno uno scarso senso di responsabilità e ignorano l’indigesto dovere allo studio, eclissato totalmente dall’ostentato e metabolizzato diritto al medesimo.



Inoltre per questi ultimi (in gran parte) la vecchia scuola è un luogo dove ci si ritrova più per fare casino (tralasciamo il fenomeno del bullismo con i traumi delle sue vittime e l’impunibilità dei suoi autori) piuttosto che per imparare. Tanto poi alla fine si è quasi tutti promossi (oltre il 98% degli alunni). E infatti, di conseguenza, la scuola italiana sia a livello europeo sia mondiale occupa posizioni di fondo classifica.

Insomma la scuola italiana si presenta come una vecchia auto di famiglia:

- che ha macinato migliaia e migliaia di chilometri

- che presenta continuamente rotture, usure, perdita di pezzi

- che continuamente viene riparata (ogni ministro realizza delle riforme);

- che tutti continuano ad usare, pur parlandone male;

Ma all’inizio del 2020 arriva il Covid a scuotere il suddetto quadro del tirare a campare

E, dopo il primo lockdown in cui tutto era bloccato, i successivi Dpcm disciplinavano i vari comparti della società (attività produttive servizi) tra i quali quello della scuola.

Per essa si prospettò la Dad (Didattica a distanza). La novità si sa è generatrice di entusiasmi. In questo caso tutti rivolti alla tecnologia.

E i media, pronti nel presentare un cambiamento didattico così importante, erano entusiasti nel mostrare i pluri-collegamenti tra studenti e professori, impensabili almeno qualche mese prima.

Ma la Dad si è rivelata presto come una passata di vernice su un cancello di ferro arrugginito. Ha dato l’illusione che finalmente anche la scuola del Bel Paese avesse fatto un tuffo nella modernità.

Ma come la vernice scoppia ad opera della ruggine (se non rimossa in precedenza) così la Dad, decantata sull’onda ma come siamo moderni, dopo alcuni mesi viene ricacciata con un calcio nostalgico della didattica in persona sia dagli studenti sia dai professori.

Una congiura a cui la Dad soccombe. E via con i calendari di riapertura delle scuole in cui il Molise è nel gruppetto delle prime 4 regioni.

Ma perché questo ritorno al primo amore, se pur tanto disprezzato?

Gli studenti hanno scoperto che con il Dad bisogna impegnarsi parecchio con tanti saluti all’andazzo della scuola in persona,dove pur essendo presenti in aula, spesso e volentieri, sono con la testa altrove.

Gli insegnanti hanno preso coscienza di non avere un buon rapporto con la tecnologia e quindi con la Dad:

- il 41% dei docenti ha avuto problemi di connettività, il 24% problemi con la stampante (a che cosa serviva la stampante in Dad?)



-il 16% col Pc o Tablet e il 12% con la webcam.

Questo il dato più eclatante: il 74% dei docenti ha dichiarato di non essersi riuscito a connettere con tutti i suoi studenti.

A questo punto l’abbraccio fraterno tra l‘immobilismo pluridecennale della scuola e la messa in attesa della Dad per tempi futuri non potevanon avere un alibi perfetto: la socializzazione. La vecchia scuola sviluppa la relazione. E una maledizione colga chi oserebbe dire il contrario.

In sintesi i protagonisti della scuola, alunni ed insegnanti, assassinano la Dad e hanno un alibi perfetto.

E immaginare un mix di didattica in presenza e la Dad? “Ah, ah è troppo complicato”, è la facile risposta degli amanti dell’immobilismo. I quali, per affinità intellettiva, sono parenti di quegli stessi che in presenza della pandemia, non coniugano il problema scuola con il problema trasporto.

Errore già fatto a livello nazionale nello scorso autunno. Ma lo si ripete a livello regionale perché a nulla è valso l’esempio catastrofico.

E perbacco: essere creativi non è nel vostro Dna, essere buoni programmatori vuol direapplicarsi troppo. Ma almeno imparare dagli errori degli altri. Niente da fare: sarebbe una mission impossibile.



E dunque, mentre alle idi di marzo del 44° a. C. venne pugnalato Giulio Cesare, in questo inizio 2021 viene colpita la Dad. A morte? Non si sa.

Luigi De Gregorio