Inizia a Termoli il richiamo sui vaccini a tre settimane dalle prime somministrazioni

TERMOLI. Lunedì 25 gennaio, inizia oggi il vero ciclo di richiamo in Molise per la somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19. Sono 314 gli operatori sanitari che dovranno essere vaccinati per la seconda volta oggi, 124 al San Timoteo, 90 a Isernia e 100 a Campobasso. Per fortuna, nonostante i problemi dovuti agli approvvigionamenti del farmaco vaccinale di questi giorni, le scorte messe da parte dall’Asrem non intaccano il completamento della fase di immunizzazione di coloro che hanno avuto il primo vaccino. L’aggiornamento di ieri pomeriggio vedeva il Molise a quota 6.715 vaccinazioni sulle 12.335 dosi in giacenza, pari al 54,4%. Infine, come annunciato dal Governatore Toma nella riunione dell’unità di crisi di ieri sera, in arrivo 300 dosi del vaccino Moderna e 1.170 della Pfizer BioNTech.