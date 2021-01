Il risiko delle auto nello scacchiere Stellantis e il ruolo di Termoli

TERMOLI. I giochi con le auto (Fiat, Chrysler e Peugeot) ed il ruolo di Termoli Il «Piano Fca per l'Italia” per il triennio 2019-2021 delineava le intenzioni di una fabbrica che prevedeva di investire 5 miliardi da spalmare su 13 modelli nuovi o su di un ‘restyling’ di marchi esistenti.

Fu preannunciata una 500 ‘full electric’, da produrre a Mirafiori dal 2020, e si elencarono i vari progetti da collocare nei diversi stabilimenti operanti lungo lo Stivale. A Termoli, per esempio, fu deciso di lavorare i motori ìbridi. L’Azienda, che aveva garantito la piena occupazione entro il 2020, ebbe a dichiarare che “5 miliardi di investimenti rappresentano un segnale importante rispetto all’attuale mercato”. Ma si trattava di un piano coraggioso i cui problemi potevano derivare dai tempi di attuazione dei modelli. Si disse che i nuovi modelli non avrebbero saturato il polo Maserati (allocato in Torino ed in Modena) e la produzione in essere a Pomigliano; ma furono in molti a mostrare di avere coscienza che gli obiettivi del piano-Fca sembravano delineare un’inquietante corrispondenza fra sogni e furbate, tra progetti illusori e risultati deludenti. Se così fosse, il defunto Marchionne, salvando la ‘Chrysler’, avrebbe in qualche modo ‘soppresso’ la Fiat.

Oggi gli Agnelli danno l’idea di volere accelerare la ritirata dal mondo delle ‘4 ruote’. E questa non è certo una bella notizia per l’industria italiana e per lo Stabilimento molisano di Termoli. Apparentemente Psa è sicuramente un successo soprattutto per la Francia ed un bel colpo per la Famiglia di industriali piemontesi. Vero è che è stato realizzato il 4° gruppo mondiale dell’auto (oramai al 6° posto per via del crollo delle vendite); ma il nuovo logo (‘Stellantis’) potrebbe mettere la parola-fine al ruolo degli Italiani nella storia dell’automobile. Scarsi investimenti, disattenzione del Governo, la vicenda-Iveco (24 stabilimenti in 11 Paesi, 6 Centri di ricerca e 25mila dipendenti, di cui 8 in Italia) che starebbe per essere ceduta ai Cinesi. Rimane solo la Ferrari che, in Borsa, vale ben più di tutta l’Fca.

Per il resto sono altri Paesi europei (Francia e Germania) a tenere su la produzione di auto; mentre l’Italia, che per decenni ha foraggiato gli Agnelli, ha ottenuto da questa Famiglia ben poco in cambio.

E’ vero Fca (Chrysler, Ram e Jeep) è diventata una multinazionale (4,6 milioni, tra auto e furgoni, nel mondo); ma il grosso viene venduto nelle Americhe. In Europa la sigla è marginale (appena il 6% di quota-mercato mentre la Volkswagen ne vanta il 25%, Psa il 16%, Renault l’11%). Tra l’altro, in “Stellantis” la guida operativa non appartiene al Consiglio di amministrazione ma ad un manager portoghese. Insomma, di fatto, Fca è finita in mano alla Francia proprio quando voleva ridar vita all’Alfa Romeo, alla Maserati ed alla Fiat. Oggi il marchio italico è rappresentato dalla sempiterna Panda, dalla 500 e dalla Tipo. Maserati, che doveva far salire le vendite a 75mila vetture, prima di scivolare a 20mila (nel 2019), era scesa a 50mila ed a 35mila. Psa (Peugeot, Opel, Citroen e Ds) immatricola in Europa l’86% della produzione; ma in Cina sono crollate le vendite (700mila nel 2014, 100mila nel 2020).

Eppure, nel 2009, Obama (appoggiandosi a Marchionne, al danaro dei contribuenti americani ed ai fondi-pensione dei Sindacati statunitensi) aveva salvato dal fallimento Chrysler e Fiat con un’operazione attuata all’insaputa della politica nostrana e prima dell’avvento dei pentastellati. L’operazione portò agli azionisti italiani i titoli ed agli Usa il ‘business’. I nuovi investitori di ‘Fiat Chrysler Automobile’ ne riuscirono soddisfatti ma l'Italia forse fu privata di qualcosa. Si consideri che - in ogni azienda - la proprietà “or è dove si vive” (quindi dove opera il quartier generale con i supermanager, con gli strateghi e dove si producono gli effetti tangibili della innovazione). Per la Fca la Borsa di riferimento oggi è Wall Street e gli stabilimenti strategici sono collocati tutti negli Usa mentre quelli di complemento si trovano in Italia.

Claudio de Luca