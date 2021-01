Pandemia, le Regioni non possono derogare norme nazionali con altre più permissive

ROMA. L'ordinanza n. 4/2021 della Consulta ha sospeso, per la prima volta, in via cautelare, gli effetti di una legge regionale. Si tratta della n. 11/2020, approvata dalla Valle d'Aosta al fine di disciplinare, con norme meno restrittive di quelle nazionali, le misure di contenimento anti-Covid. In effetti le misure di contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica sono materie riservate allo Stato che nessuna Regione (manco quelle a Statuto speciale) può pensare di avocare a sé.

Le norme del Governo attengono alla profilassi internazionale ed alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni riservate alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117 Cost. Ciò vuol dire che – in materia di Covid - non sussiste alcuna competenza concorrente atta a legittimare un intervento dei ‘Governatori’ che sia contrario alla corretta collaborazione tra Stato e Regioni. L’Assemblea valdostana consentiva al Presidente di regolare autonomamente, in deroga ai decreti nazionali, l'apertura di negozi, bar e ristoranti nonché la pratica sportiva e gli spostamenti.

Era stata approvata dal Consiglio, con i voti degli autonomisti e della Lega e con l'astensione del Centrosinistra, che è parte della maggioranza regionale. Reclamava autonomia anche sull'apertura delle attività turistiche, delle strutture ricettive, delle funivie, della scuola, del trasporto pubblico, delle attività artistiche e culturali, dei concorsi, degli eventi e delle manifestazioni pubbliche. In pratica, si trattava di una vera e propria “secessione normativa” subito impugnata dal Governo davanti alla Consulta per “violazione dei principi costituzionali in materia di tutela della salute, di profilassi internazionale e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale”, ma anche per violazione “dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, del principio di leale collaborazione” e della legislazione esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e di sicurezza.

Secondo Palazzo Chigi la Regione aveva attivato “un meccanismo autonomo ed alternativo di gestione dell'emergenza sanitaria, cristallizzando - con legge - una situazione che la normativa statale consente alle Regioni di gestire esclusivamente in via amministrativa”. L'iniziativa non era il primo tentativo di affrancarsi dalla rigidità delle norme anti-Covid, emanando norme più permissive rispetto a quelle statali. Ma fino ad ieri certe dèroghe erano sempre rimaste contenute in ordinanze dei Presidenti regionali che il Governo aveva impugnato con successo dinanzi ai Tt. aa. rr., visto che gli enti territoriali possono intervenire con norme autonome più restrittive di quelle nazionali, ma mai con norme più larghe. La novità dell'iniziativa valdostana è stata quella per cui il tentativo di smarcarsi dal Governo è stato incardinato con legge.

Ma Palazzo Chigi ha sottolineato la necessità di una “gestione unitaria della crisi, di carattere internazionale, anche in ragione della allocazione delle funzioni amministrative, da parte del legislatore statale, secondo un principio di sussidiarietà” rispettoso “del principio di leale collaborazione, poiché i dd.p.C.mm. sono adottati, sentito il Presidente della Regione interessata o il Presidente della Conferenza delle Regioni, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale”. Per questo gli enti surrichiamati sono “vincolati all'osservanza dei dd.P.C.m. deputati a garantire uniformità anche sul piano della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”.

Ed i ‘Governatori’ devono esercitare i propri poteri in materia sanitaria in modo da non contraddire il contenuto delle misure statali. La legge impugnata, sovrapponendosi alla normativa statale, esponeva – per ciò stesso - al concreto ed attuale rischio che il contagio potesse accelerare di intensità, per il fatto di consentire misure di minore rigore. E le modalità di diffusione del virus “rendono qualunque aggravamento del rischio, anche su base locale, idoneo a compromettere, in modo irreparabile, la salute delle persone e l'interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia”.

Claudio de Luca