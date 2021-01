TERMOLI. E’ stato fondato prima del lungo lockdown che ha fatto riscoprire a molti la passione per i fornelli, e per qualcuno c’è stato pure il debutto “ammassando” e cuocendo.

Per cui in modo lungimirante rispetto agli avvenimento successivi.

Parliamo di un gruppo social aperto su Facebook il 26 gennaio 2020, che oggi spegne la prima candelina: si chiama “Delizie in Cucina” e raduna appassionate e appassionati che si mettono in gioco con la loro prelibate creazioni da territori diversi.

E’ il bello del web, che abbatte steccati e confini. Uno degli esempi di come sia un settore in continuo fermento, non solo per Masterchef e i cooking show che imperversano ovunque.

C’è passione, per gli ingredienti; c’è fantasie, per la ricetta; un pizzico di ambizione e agonismo sano (visto l’ambito), che non guastano.

Un gruppo che si poggia sulle 4 fondatrici: Giustina, Tiziana, Tonia e Federica, provenienti da tre regioni: Molise, Puglia e Campania, il triangolo della bontà.

«Delizie in cucina nasce il 26 gennaio del 2020 dalla passione per la cucina di 4 donne, quattro amiche hanno deciso di condividere su Facebook quello che hanno sempre condiviso tra loro "la cucina".

Giustina da Caserta s' affaccia al Belvedere di San Leucio e mostra la sua “mnestra ammaretata”.

Tiziana, dal Tavoliere delle Puglie va sui Monti della Daunia e lancia le sue orecchiette con le cime di rapa.

Sulla spiaggia Molisana c’è Federica, che porta il suo Milk Pan su in collina, dove Tonia, da San Giacomo, ci regala i suoi cavatelli fatti in casa.

Questo è solo l’inizio di un lungo viaggio in giro per l'Italia, durante il percorso si sono aggiunte altre collaboratrici e tanti nuovi amici.

Ad oggi, il gruppo Delizie in Cucina conta oltre 4mila iscritti con una diversità enogastronomia da far invidia ad un libro di ricette, tutti hanno in comune lo stesso amore e passione per la cucina.

Ogni giorno, vengono pubblicate decine di nuove ricette e post, dove è possibile commentare, confrontarsi e scambiare opinioni. Ci sono poi i contest a tema, eventi molti apprezzati dagli iscritti, dove grandi e piccini si sfidano a suon di mestoli e padelle per vincere l'ambito premio, ogni volta diverso, un piccolo regalomesso in palio dallo Staff di delizie in cucina».

Giustina, Tiziana, Federica e Tonia ringraziano tutte le moderatrici e tutti i membri di delizie in cucina e vi augurano un nuovo anno pieno di delizie e vi danno appuntamento al nuovo contest in occasione di San Valentino "La Freccia di Cupido".