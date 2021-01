Giovani e ambiente, «La Città siamo Noi», il progetto che unisce associazioni e Comune

TERMOLI. Giovani e ambiente. Coniuga questo assioma l’adesione del Comune di Termoli al programma lanciato dall’Anci su interventi locali realizzati da Comuni e laddove gli interventi comunali coincidano territorialmente con quelli dei gruppi che verranno finanziati da bando nazionale, un loro mutuo potenziamento al fine di perseguire l’obiettivo di attivare interventi locali promossi dai Comuni – in partenariato con associazioni giovanili e altri soggetti locali - che promuovano azioni rivolte ai giovani sulle 5 sfide sociali: Uguaglianza per tutti i generi; inclusione e partecipazione; formazione e cultura; spazi, ambiente e territorio; autonomia, welfare, benessere e salute.

L’Anci ha varato l’avviso pubblico “Fermenti in Comune” con il quale intende selezionare proposte progettuali presentate dai Comuni, che attivino sui territori un’ azione forte e mirata di sviluppo, rilancio e innovazione, incentrata su un ruolo incisivo da parte dei giovani under 35 con termine di scadenza fissato al 29 gennaio prossimo. Il Comune di Termoli si è dichiarato particolarmente sensibile a tali tematiche, pertanto intende aderire all’avviso pubblico promosso dall’Anci “Fermenti in Comune” attraverso la presentazione di una proposta progettuale denominata “La Città siamo Noi”, finalizzata a promuovere la cultura individuale e collettiva della responsabilità ambientale e dello sviluppo sostenibile nonché l’attitudine al rispetto e alla tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio, in particolare fra i giovani, perseguendo i seguenti obiettivi: a) riduzione del consumo e dell’abbandono dei rifiuti in plastica, in particolare di quella monouso (contenitori, bottigliette, ecc.); b) la partecipazione attiva e consapevole dei giovani e delle loro associazioni locali sulle tematiche di tutela ambientale, eliminando gli scarti ambientali alla fonte; c) promozione di una cultura dello sviluppo sostenibile che possa valorizzare in questa chiave una serie di prodotti e servizi che caratterizzano, in termini attuali e/o potenziali, il contesto economico locale e le sue potenzialità di valorizzazione attrattiva.

Il Comune di Termoli in qualità di Comune capofila al fine del coinvolgimento e sostenibilità dell’iniziativa ha provveduto ad elaborare un progetto con alcuni organismi partner tra cui Plastic Free Odv Onlus, Assoporto Termoli e Red Group Srl presenti sul territorio comunale ed in caso di finanziamento del progetto saranno individuati ulteriori organismi di promozione delle finalità progettuali aventi le caratteristiche indicate nel progetto: associazioni giovanili locali; organizzazioni imprenditoriali locali; soggetti che si occupano di sviluppo sostenibile; mondo scolastico territoriale; enti pubblici e privati che si occupano di sviluppo locale e/o di politiche giovanili. Il Comune di Termoli concorrerà con un finanziamento pari al 20 % del costo totale del progetto, mettendo a disposizione il proprio personale per le attività di coordinamento e monitoraggio.