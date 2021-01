TERMOLI. Tre eventi in 3 mesi, da gennaio a marzo. E' il programma messo a punto dall'istituto comprensivo Difesa Grande, con l'impegno in prima persona dell'insegnante Carla Di Pardo, in collaborazione con altri colleghi, sempre un vulcano di idee e la condivisione piena della dirigente scolastica Luana Occhionero, che alla guida dell'istituzione didattica da settembre sta rivoluzionando l'offerta non solo formativa.

Si comincia domattina, in occasione della Giornata della Memoria. Dalle 11, classi terze, coi docenti di italiano Stefano Cercia e Debora Tambone, con la stessa Carda Di Pardo, del laboratorio artistico di Mail Art a Tema, incontreranno la scrittrice Fernanda Pugliese, direttrice editoriale della Rivista Kamastra per la salvaguardia delle minoranze linguistiche. La testimonianza della Pugliese si basa su "I nomi della Shoah", tratti dalla banca dati e dai libri della ricercatrice termolese Francesca Cappella, prematuramente scomparsa, quando era docente alla Normale di Pisa. Saranno attivati Laboratori tematici in tutte le discipline, col coinvolgimento di tutte le classi.

Secondo evento il 5 febbraio, con un dibattito sul bullismo e infine il 24 marzo la giornata celebrativa su Dante Alighieri. Di tutto questo ci ha parlato la dirigente scolastica Luana Occhionero.