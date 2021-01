Contagio nella primaria di via Po, due classi con didattica a distanza

TERMOLI. Due classi della scuola primaria chiuse al plesso di via Po di Termoli, appartenenti all’istituto comprensivo Difesa Grande. Il provvedimento è stato emesso dalla dirigente Luana Occhionero, a causa del contagio di un alunno della sezione 2^ C. «Sentito il referente Asrem Dipartimento di Prevenzione Ambito Territoriale di Termoli; sentito il sindaco del Comune di Termoli; a tutela della salute pubblica; ritenuto necessario anticipare l’uscita della classe alle ore 13.30, si dispone per motivi precauzionali, a partire dal giorno 26/01/2020 e fino a nuove indicazioni del Dipartimento di Prevenzione di Termoli, la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della Didattica Digitale Integrata». Provvedimento simile anche per la 2^ B, in via precauzionale, nessun caso accertato in classe ma docenti in comune con la classe 2^C.