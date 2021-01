​Il Procuratore generale Pinelli in visita istituzionale alla Procura della Repubblica di Larino

LARINO. Nella mattinata di oggi il neo Procuratore Generale della Corte di Appello di Campobasso, Mario Pinelli, si è recato in visita presso gli uffici della Procura della Repubblica di Larino.

Ad attenderlo vi era il Procuratore Capo del distretto frentano, Isabella Ginefra, unitamente ai magistrati dell’ufficio, ai comandanti della Compagnia Carabinieri e della Tenenza della Guardia di Finanza di Larino, nonché il dirigente del commissariato della Polizia di Stato e il comandante della Capitaneria di Porto competenti. Anche il Presidente del Tribunale di Larino ha voluto porgere il proprio benvenuto al Procuratore Generale con un breve saluto durante la visita.

La dottoressa Ginefra ha poi illustrato le attività della procura larinese, indicandone i progetti logistici e le migliorie infrastrutturali degli uffici, funzionali ad un miglior andamento amministrativo della giustizia su territorio. Il Procuratore Generale, prima di andar via, ha ringraziato i magistrati e le forze dell’ordine per il loro quotidiano impegno profuso giornalmente, ripromettendosi di tornare ancora a Larino per un nuovo saluto.