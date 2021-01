In Molise vaccinate 6.709 persone, 738 le seconde dosi somministrate

TERMOLI. In Molise sono stati somministrati 7.507 vaccini, di cui 6.709 come prime dosi e 798 come seconde, tutti della Pfizer BioNTech. Un dato che si discosta leggermente rispetto all'aggiornamento ministeriale, che parla di 7.468 su 12.335 dosi, pari al 60,5%, anche se i vaccini disponibili non sono 12.335 come reca il sito del Ministero della Salute, ma 15.220, reso noto dall'Asrem due giorni fa. Nel complesso, in Italia, somministrate 1.843.725 dosi, di cui 226.622 come richiami e 1.525.612 persone vaccinate.