Focolaio Covid a Campomarino, continuano i tamponi: sospesi i mercati fino al 10 febbraio

TERMOLI. Torna a complicarsi la situazione Covid nel basso Molise. Dei 63 contagi di ieri, ben 47 sono in questa parte di territorio. : 16 Termoli, 14 Campomarino, 3 Larino, 1 Mafalda, 7 Montenero di Bisaccia, 2 Palata, 2 Petacciato, 1 San Giuliano di Puglia, 2 Ururi. In particolare, a Campomarino sono 44 in 4 giorni. Per questo scuole chiuse fino al primo febbraio almeno. Ieri pomeriggio riunione d’urgenza del Coc, col sindaco Silvestri, che ha chiesto a Toma di istituire la zona rossa, ma è arrivato il no dell’Asrem.

Decretata, comunque, la sospensione dei mercati comunali (alimentari e non alimentari) e di attività commerciali in forma ambulante dalla data del presente provvedimento fino al 10 febbraio 2021. Continuano i tamponi su alunni e personale scolastico. Due giorni fa processate due sezioni: infanzia e una classe della primaria. Ieri 3 sezioni più personale docente e Ata per un totale di circa una settantina di persone. Oggi, salvo avvisi da parte dell'Asrem, processeranno altre 3 sezioni delle medie. Quindi, sarà processato tutto il comprensorio delle medie. Per la primaria non è previsto ma si attendono aggiornamenti in vista dell'esito tamponi di ieri.