"Vite da Copertina", Marianna Lo Preiato intervistata da Rosanna Cancellieri su Tv8

TERMOLI. Ancora in copertina, anzi su "Vite da Copertina". Parliamo di Marianna Lo Preiato, ospite nel pomeriggio odierno del format condotto dalla giornalista Rosanna Cancellieri su Tv8, canale generalista emergente del digitale terrestre legato a Sky, volto noto di Rai Tre per decenni. Marianna è stata al centro della puntata, unica ospite, che ha parlato del libro "La mia resilienza in un corpo morbido", che presentammo ai lettori di Termolionline nell'autunno 2019, nell'era pre-pandemica, opera curata da Marzia Di Sessa con la prefazione di Maria Teresa Ruta.

Marianna è nota per aver fondato l'associazione Curvy Pride, di cui abbiamo documentato negli anni le attività a carattere nazionale e locale. Lei, termolese d'adozione (ricordiamo che è figlia del mitico Peppino della pizzeria Vecchia Napoli) ha parlato di bellezza alternativa, attraverso un viaggio dagli anni 50 ad oggi, un percorso nel mondo che sta cercando di diventare sempre più inclusivo.