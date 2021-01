Partita dal Cardarelli l'ispezione del Ministero della Salute in Molise

CAMPOBASSO. L'ospedale Cardarelli di Campobasso, e in particolare il Piano di emergenza Covid-19 attuato da Regione e Azienda sanitaria regionale (Asrem), al vaglio degli ispettori del Ministero della Salute giunti ieri mattina nel nosocomio regionale, centro Hub di riferimento del Molise per il Covid-19. Presenti anche il direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano, e quello sanitario, Virginia Scafarto.

L'ispezione arriva dopo le richieste avanzate dal Commissario ad Acta per la Sanità, Angelo Giustini, e dal sindaco del capoluogo regionale Roberto Gravina che avevano sollecitato l'intervento a seguito anche dei focolai di contagio che si sono verificati nei reparti di Chirurgia e Medicina e, più in generale, dell'organizzazione interna. Nei giorni scorsi anche l'eclatante protesta del senatore molisano Fabrizio Ortis (M5s) che si era incatenato davanti alla sede del Ministero della Salute "perché i nostri continui richiami a prendere in considerazione la grave situazione del Molise sono stati costantemente ignorati anche dal viceministro M5S Sileri". (Fonte Ansa.it)