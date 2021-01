In Molise somministrati 8.176 vaccini, con 1.459 dosi di richiamo Copyright: Termolionline.it

In Molise somministrati 8.176 vaccini, con 1.459 dosi di richiamo Copyright: Termolionline.it

In Molise somministrati 8.176 vaccini, con 1.459 dosi di richiamo Copyright: Termolionline.it

In Molise somministrati 8.176 vaccini, con 1.459 dosi di richiamo Copyright: Termolionline.it

In Molise somministrati 8.176 vaccini, con 1.459 dosi di richiamo Copyright: Termolionline.it

ROMA. Nel report vaccinazioni fornito dal Ministero della Salute sono state effettuate 1.602.332 somministrazioni, di cui 293.501 secondi dosi. In totale sono state consegnate 2.127.255 dosi, con una percentuale di utilizzo del 75,3%, che scende al 65,9% in Molise, a quota 8.130, secondo i dati aggiornati a ieri sera dal Ministero, mentre l'ultimo dato dell'Asrem arriva a 8.176, con 6.717 prime dosi e 1.459 di richiamo. In Italia sono giunte 2.080.455 dalla Pfizer/BioNTech e 46.800 di Moderna.