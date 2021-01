Ispettori e Nas anche al Vietri, nel sopralluogo presenti i vertici Asrem

LARINO. Vietri sempre al centro dell'attenzione in basso Molise e nella politica sanitaria. Dopo la visita ispettiva all'ospedale San Timoteo, la delegazione di 5 medici del Ministero della Salute e i 3 Carabinieri del Nas si sono diretti proprio a Larino, a fare un sopralluogo alla casa della salute, ex ospedale frentano, secondo gli indicatori del dicastero guidato dal Ministro Roberto Speranza. In loco anche i vertici Asrem Florenzano, Scafarto e Giorgetta.