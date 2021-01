Conti in Comune, Roberti la spunta: ci sarà l'ispezione del Mef chiesta dal sindaco nel 2019

TERMOLI. Le finanze del Comune di Termoli sono al centro dell'attualità politica e amministrativa, alla ribalta più di quanto normalmente lo siano. D'altro canto, il sindaco Francesco Roberti sin dal suo insediamento, il tempo tecnico necessario per controllare l'eredità avuta dall'amministrazione di centrosinistra, ha subito invocato e reiterato nel tempo la presenza di ispettori ministeriali del Mef per verificare e accertare lo stato di salute dell'ente di via Sannitica. Parliamo dell'estate 2019 e si sa, dall'inverno successivo si è entrati nel dramma Covid. Tuttavia, quella che pareva essere stata una istanza lasciata cadere, ha ritrovato improvvisamente vigore e nelle more di un periodo che ha visto pure il passaggio di competenze da dirigenze vecchie e nuove.

L'Ispettorato generale di Finanza del Mef, dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, servizi ispettivi di finanza pubblica, hanno inviato un documento al Comune di Termoli e al Ministero dell'Interno, anche al Collegio dei Revisori dei Conti, con cui si dispone il monitoraggio sulle entrate tributarie presso il Comune di Termoli. A disporre l'ispezione è il Ragioniere Generale dello Stato: «Comunico di aver disposto l'esecuzione da parte di un dirigente sei Servizi ispettivi di finanza pubblica di un monitoraggio presso il Comune di Termoli. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso l'attività sarà svolta in remoto, salvo casi opportunamente motivati».

L'amministrazione comunale dovrà individuare ora un proprio responsabile con cui il dirigente ispettore potrà fare riferimento per lo svolgimento dell'attività di verifica. Ricordiamo che più volte il primo cittadino aveva parlato di un Comune ai limiti del dissesto finanziario.