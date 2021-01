TERMOLI. Erano anni che non si vedevano nuotare indisturbati in quel laghetto artificiale ormai in stato di abbandono: parliamo del germano reale che, da qualche settimana, è tornato nello specchio d’acqua presente nel Parco Comunale “Girolamo La Penna”.

Oggi, invece, un esemplare di volatile selvatico ha deciso di sostare proprio lì, per la gioia dei bambini: «Vieni, andiamo a vedere il germano reale», dice un papà mentre solleva il figlio in modo che possa guardare all’interno della recinzione. «È bellissimo», rispondono i bambini. E lui, il protagonista del momento, sembra apprezzare i complimenti tanto da sollevare la testa, che per la maggior parte del tempo è alla ricerca di cibo con il becco sott’acqua, e guardare verso le persone.

La testa di un verde smeraldo che alla luce del sole sembra brillare, la codina costantemente in movimento, il germano, un maschio secondo le indiscrezioni, ha trovato la sua casa in quel lembo di verde in mezzo al cemento ed al caos della città.

La sua prima visita, secondo quanto riportano alcune famiglie che ne seguono i movimenti quotidianamente, risalirebbe al periodo precedente il Natale quando il volatile selvatico ha deciso di planare nel laghetto e non lasciarlo più. Chissà, forse qualcosa nel suo Dna lo ha richiamato in quel luogo che, nei suoi tempi d’oro, ha accolto intere famiglie di germani reali, cigni, diamantini e specie che, oggi, hanno preferito nidificare altrove a causa dello stato di abbandono in cui versa il polmone verde della città.