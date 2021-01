Emergenza Covid a Campomarino, ancora tamponi su alunni e personale scolastico

CAMPOMARINO. Con Termoli (17 casi ieri), preoccupano in basso Molise i contagi a Campomarino, 17 nelle ultime 24 ore, che diventano 80 nel computo di pochi giorni. In attesa dell’annunciato screening di massa, che verrà finanziato dall’amministrazione comunale, per volontà di sindaco e giunta, è finito il ciclo di tamponi molecolari su alunni, docenti e personale Ata delle scuole medie. E’ stata processata anche un’altra sezione della scuola primaria, i risultati sono attesi per oggi.

Dall'amministrazione Silvestri un messaggio di sentito ringraziamento per la disponibilità e la professionalità mostrata senza soluzione di continuità dall'equipe del dottor Pierpaolo Oriente con gli infermieri Mimmo Brunetti e Marco Rossi, per l'incessante lavoro di processamento svolto.



Collaborazione agli operatori sanitari Asrem da parte dell’associazione di volontariato City Angels, che ha coadiuvato nel coordinamento la Polizia municipale. Altro problema, quello relativo a Palata, dove le scuole sono chiuse fino a venerdì almeno, ma crediamo che il provvedimento potrà essere esteso. Ieri alunni della scuola dell'infanzia in fila per effettuare i tamponi da parte dell'Asrem presso i locali della ex sezione primavera. L’amministrazione Di Lena ha espresso anche cordoglio per la scomparsa della concittadina avvenuta due giorni fa. «Visto l'aumento dei contagi registrato in questi giorni si raccomanda di evitare ogni forma di assembramento, anche nelle abitazioni private, ed invitiamo ad evitare feste e conviviali con soggetti non abitualmente conviventi, manteniamo le distanze, indossiamo sempre e soprattutto correttamente la mascherina e igienizziamo le mani».

Prima del ciclo di tamponi di ieri c’era stata la riunione ricognitiva tra sindaca, dirigente scolastica e medico di base.