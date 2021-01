Comitato mensa: «Manca l’indicazione dei gruppi di opposizione»

TERMOLI. In relazione alla nota stampa diffusa nei giorni scorsi dal gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle si comunica che per la costituzione del Comitato Mensa manca solo l’indicazione del rappresentante della minoranza consiliare.



Lo spiega l’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola che ricorda anche che fino a quel momento resterà in carica il precedente.

Purtroppo a causa della pandemia, che nello scorso mese di marzo costrinse a chiudere tutte le scuole, il Comitato non si è più riunito. La maggioranza consiliare ha già provveduto ad indicare i propri rappresentanti che sono i consiglieri comunali Nicola Malorni e Francesco Rinaldi.

L’opposizione al momento ha invece individuato due nominativi ma l’indicazione deve essere soltanto una. La conferma arriva anche dal Presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello, nonostante le reiterate richieste la minoranza, a quanto pare, non ha raggiunto un accordo e si dovrà attendere ancora per la nomina del rappresentante di riferimento per la costituzione del nuovo Comitato Mensa.