Infermiere del 118 guarito dal Covid: grazie di cuore al reparto di Malattie infettive

TERMOLI. Storie di Covid, quelle che si rincorrono nei mesi della pandemia, come quella di un operatore sanitario termolese, che lavora al 118 di Castelmauro. Ha voluto rivolgere un sincero messaggio di ringraziamento verso i colleghi del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli.

Sono Filippo Fiorilli, un Infermiere da anni in servizio presso il 118 del Molise. Anche io purtroppo, come altri colleghi ed altre persone ho contratto il virus Covid-19.

Dopo poco più di una settimana di febbre alta, ho deciso di andare in ospedale per controlli e menomale devo dire perché nel giro di dodici oreil quadro clinico andava sempre più peggiorandofino alla decisione di essere trasferito all'ospedale di riferimento, il Cardarelli di Campobasso, al quinto piano, reparto Covid di Malattie Infettive. Vorrei spendere due parole in merito alla mia esperienza.

Un plauso va a tutto lo staff medico e faccio un nome per tutti, la dottoressa D'Agata che è quella che mi ha accolto all'arrivo. Ringrazio i colleghi e ricordo Elisabetta ed Antonio e gli Operatori Socio Sanitari, un nome per tutti, Marika. Li ringrazio per l'umanità, prima che la professionalità messa in campo quotidianamente e indistintamente a tutti i pazienti ricoverati presso quel reparto. Grazie di cuore e vi voglio bene, Filippo».