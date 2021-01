​I cinque nuovi prodotti Apple che potrebbero uscire quest’anno

TERMOLI. Il 2020 appena trascorso non è stato un anno facile per il pianeta Terra, ma Apple ha continuato a rifornire di prodotti di ultima tecnologia i propri clienti, che si sono improvvisamente ritrovati a trascorrere più tempo a casa.



Ad alleviare la noia del lockdown ci hanno pensato quindi cinque iPhone, tre Mac e persino due Apple Watch. Anche il 2021 si preannuncia pieno di nuove uscite: quali possiamo aspettarci, nel corso di questi dodici mesi? Eccone cinque particolarmente interessanti.

iPhone 13

Quanto all’iPhone 13, si è parlato molto della possibilità di un design portless, ovvero senza porte, grazie alla tecnologia di ricarica wireless Magsafe. E non solo: questo modello, infatti, permetterebbe anche il trasferimento dati in wireless, senza alcun bisogno di cavi.

Possiamo aspettarci anche importanti modifiche riguardanti il display, la fotocamera e la batteria. È prevedibile che il riconoscimento facciale rivestirà un ruolo più importante rispetto al modello precedente, sfruttando al massimo le potenzialità del sistema TrueDepth. La fotocamera potrebbe avere uno zoom ottico migliorato.



Pare anche che Apple abbia intenzione di usare il 5G Qualcomm’s X60 per i prossimi iPhone, cosa che garantirà delle prestazioni notevolmente migliori.

Il nuovo iPhone avrà le stesse dimensioni del 12, ovvero da 5,4 a 6,7 pollici, e un prezzo simile, per via della rigida politica sui prezzi dell’azienda. Negli USA il 13 è considerato da molte persone un numero sfortunato, ma ci si aspetta che questo nuovo iPhone superi tutti i record di vendita dei modelli precedenti.

AirTags

Uno dei grandi benefici offerti dalla tecnologia è la sua capacità di proteggerci, quando ne abbiamo bisogno: possiamo impostare dei limiti all’utilizzo dei social media, per evitare di perdere troppo tempo quando li usiamo; usare i limiti alle puntate nei casinò online, per giocare d’azzardo in sicurezza; persino scaricare app per la sicurezza personale.

È in quest’ambito che si muove l’ultima offerta di Apple, gli AirTags, che ci avvisano quando rischiamo di dimenticare o perdere un oggetto di valore, che sia un dispositivo Apple o un bagaglio. Un AirTag è così piccolo da poter essere messo nel portachiavi, ma produce un allarme quando ci si allontana dall’oggetto che si vuole proteggere. Se l’oggetto di valore viene comunque smarrito, è possibile rintracciarlo velocemente usando l’app Dov’è.



Insomma, perdere un oggetto a cui teniamo non sarà così facile. Gli AirTags saranno tecnologicamente molto avanzati, ma il loro prezzo si aggirerà attorno ai 50 $ (dovrebbe essere possibile acquistarli senza andare in bancarotta).

iMac con chip M1

Il chip M1 di Apple è una vera rivoluzione, con le sue prestazioni impressionanti: i consumatori sono impazziti per l’uscita del MacBook Air M1. Possiamo aspettarci che Apple, essendo in possesso di una tecnologia del genere, non farà altro che perfezionarla nei prossimi modelli: per primo, toccherebbe all’iMac.

L’ultimo iMac è uscito pochissimi mesi fa, ma il nuovo dovrebbe avere prestazioni molto migliori. Staremo a vedere.

AirPods X e AirPods 3

La nuova versione dei famosi auricolari Apple, chiamata AirPods X, ha subito un po’ di ritardo per via della pandemia da COVID-19 iniziata a marzo 2020. Secondo alcuni, X è la nuova variante degli AirPods Studio; secondo altri, si tratta invece della terza generazione di auricolari wireless: AirPods 3, per intenderci.

A dicembre sono usciti gli AirPods Max, ma sono considerati un prodotto a sé, che condivide con gli AirPods originali soltanto il nome della linea e poche altre cose. Gli AirPods 3, invece, sono roba seria.



Il loro arrivo è atteso per la primavera di quest’anno. Promettono il suono più cristallino di sempre, ma senza la tecnologia di cancellazione attiva del rumore e quindi a un prezzo più basso: ciò potrebbe rendere questo accessorio accessibile a un bacino più ampio di consumatori, idea che l’azienda accarezzava già da un po’ di tempo.

Apple TV 6

L’arrivo di Apple TV 6 (la nuova, attesa versione di Apple TV 4K) è previsto in questi primi mesi del 2021, secondo il consueto schema di aggiornamenti dell’azienda (ogni tre anni, o giù di lì – Apple TV 4K è uscito nel 2017). L’articolo avrà un processore più potente e maggiore spazio di archiviazione.

Questa nuova versione non è un modello completamente rinnovato: condivide molte caratteristiche con quella del 2017, ma avrà, come già detto, una maggiore capacità. Potrebbe anche avere degli ampliamenti utili per i gamer: possibilmente, 128 GB di archiviazione, anche se a un prezzo molto superiore di quello di un modello con 64 GB.

Il prezzo della versione del 2017 andava da 179 a 199 euro circa: possiamo aspettarci che Apple TV 4K avrà un prezzo non molto superiore. Acquistarlo, quindi, è un modo relativamente economico di portarsi a casa un pezzo della tecnologia Apple più all’avanguardia.

Apple Glasses

I fan se lo domandano da molto tempo: quando usciranno esattamente gli Apple Glasses?



Ebbene, corre voce (anche fra alcuni esperti) che il lancio potrebbe avvenire proprio nel corso del 2021. Ma cosa possiamo aspettarci? Tanto per cominciare, il processore incorporato fa sì che, portando questi occhiali, si sta indossando a tutti gli effetti un computer. Gli occhiali, poi, sarebbero sincronizzati con l’iPhone: ciò che viene mostrato sul display rientra anche in tutto il campo visivo grazie, appunto, alle lenti degli occhiali.

Il risultato è un’esperienza molto più immersiva con il proprio iPhone, specialmente con funzioni come Guardati intorno dell’app Mappe, che consente di visualizzare un luogo a 360°, come in presenza. Si vocifera persino che gli Apple Glasses potrebbero far vedere meglio al buio, ma queste, al momento in cui scriviamo, rimangono delle pure congetture, non confermate.



Si sono avanzate varie ipotesi anche sul prezzo di questi occhiali. Secondo molte persone, il prezzo sarà simile a quello degli HoloLens 2, che si aggira intorno ai 3500 dollari. Bisogna però tenere in considerazione che gli Apple Glasses saranno un prodotto molto meno complesso, fatto di meno parti, funzionando in relazione con un iPhone: pertanto, un prezzo di circa 500 dollari sembra molto più realistico.

Qual è il prodotto che aspetti con più trepidazione?