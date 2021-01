​Lavori alla condotta del depuratore del porto, area vietata fino al 31 marzo

TERMOLI. La condotta asservita al depuratore del porto sarà sottoposto a lavori. A comunicarlo è il Capitano di Fregata (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli Amedeo Nacarlo.



Nell’ordinanza odierna si legge che saranno effettuati lavori di ricognizioni/immersioni subacquee di ispezione ed eventuali interventi manutentivi sulla condotta sottomarina asservita al depuratore. Tali interventi partiranno il 1 febbraio e proseguiranno, salvo condizioni meteo-marine sfavorevoli, fino alla fine di marzo.

Di seguito il testo dell’ordinanza:

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

VISTA l’istanza datata 27.01.2021 della Società ACEA MOLISE ed assunta in pari data a prot. n° 2006 con sede a Roma Piazzale Ostiense n.2, con la quale richiedeva di effettuare lavori di ricognizioni/immersioni subacquee di ispezione ed eventuali interventi manutentivi sulla condotta sottomarina asservita al depuratore, che si avvarrà della società INMARE srl, per l’esecuzione dei lavori subacquei mediante la ditta Servizi Marittimi s.a.s; VISTO il Piano Operativo di Sicurezza prodotto dalla ditta Servizi Marittimi s.a.s.; VISTO il Piano di Sicurezza prodotto della Società INMARE s.r.l.; VISTA la propria autorizzazione n° 15/2021 datata 28.01.2021 relativa ai lavori subacquei da effettuare; VISTA l’ordinanza n. 34/2020 in data 17 giugno 2020 disciplinante le operazioni che comportano l’impiego di operatori subacquei nelle acque del Compartimento Marittimo di Termoli; VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare

(COLREG’ 72), resa esecutiva con legge n°1085 del 21 dicembre 1977;

RITENUTOnecessario prescrivere norme che tutelino la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nella zona di mare interessata dai lavori;

VISTI gli artt. 17, 30, 68 ed 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione; VISTI gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

Che dal 01.02.2021 al 31.03.2021, e comunque sino al termine dei lavori, nelle ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli, la zone di mare ove insiste la condotta sottomarina di scarico a mare del servizio di depurazione del Comune di Termoli, così come meglio individuata nell’allegato stralcio planimetrico e parte integrante alla presente ordinanza, sarà interessata da lavori di ricognizioni/immersioni subacquee di ispezione ed eventuali interventi manutentivida parte della Società “IN MARE s.r.l”, per conto della Società “ACEA MOLISE”, con l’impiego di O.T.S., mediante la società “SERVIZI MARITTIMI s.a.s”, e l’utilizzo dei mezzi navali “IN MARE” TM193 e WARLOCK” – TM 258.

ORDINA

Articolo 1

(divieti)

Lo specchio acqueo nel periodo e nella fascia oraria di cui al RENDE NOTO, durante le attività in preambolo citate, è interdetto alla navigazione e alla sosta di tutte le unità navali nonché allo svolgimento di ogni altra attività connessa con l’uso del mare, sia di superficie che subacquea, per un raggio non inferiore a 300 metri dalla condotta di cui allo stralcio planimetrico.

Sarà cura della Società, nei giorni in cui verranno effettuate le attività di cui sopra, segnalare opportunamente la propria posizione, nonché lo specchio acqueo interessato dai lavori.

Articolo 2

(prescrizioni/obblighi)

I comandanti/conducenti di unità navali in genere, in transito in prossimità del citato specchio acqueo dovranno, secondo perizia marinaresca, transitare al di fuori della suddetta distanza di sicurezza ed alla minima velocità consentita per il governo in sicurezza dell’unità ed evitare di creare movimenti ondosi che possano disturbare lo svolgimento dei suddetti lavori.

Articolo 3

(deroghe)

Sono esclusi dai divieti di cui all’art.1 le unità navali militari dello Stato, quelle interessate ai lavori, nonché le unità connesse ai servizi portuali.

Articolo 4

(punitivo/pubblicità)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata la pubblicazione della stessa sulla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli./ordinanze-e-avvisi, nonché opportunamente diffusa tramite gli organi d’informazione.