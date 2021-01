TERMOLI. Ci sono persone che entrano nella nostra vita in punta di piedi e, seppure la loro sia una presenza che si riduce ad un semplice saluto, restano per sempre nei nostri cuori. Parliamo di Alessandra Salvatore, la postina del centro: per molti sarà “anonima”, come lei stessa si è descritta, ma non per chi, negli ultimi 13 anni e 8 mesi l’ha incontrata quotidianamente mentre consegnava lettere, pacchi e telegrammi a bordo dell’inconfondibile Panda di Poste Italiane.

Un lavoro duro, in alcuni periodi sfiancante, che Alessandra ama con tutta se stessa: originaria di Lanciano, arriva a Termoli quasi 14 anni fa (avrebbe festeggiato il traguardo a maggio) in forze a Poste Italiane. Una vita da pendolare, con ritmi serratissimi: sveglia alle 6, alle 7 si esce di casa per percorrere i 15 chilometri che la separano dalla stazione e poi via, su quel treno che la porta, ogni giorno, a Termoli dove, alle 8.15 precise, timbra il cartellino. È in questo momento che iniziano le corse per consegnare tutto in tempo e «rendere felici le persone», sottolinea Alessandra, fino alle 16 quando si stacca e si ripercorre la stessa strada del mattino, ma in direzione opposta verso casa, con l’odore del mare anche nei polmoni.

Routine sempre uguale, almeno fino a ieri quando Alessandra ha timbrato per l’ultima volta il cartellino nella sede di Termoli: da lunedì, infatti, sarà la postina di Chieti. Altri giri, altre persone da conoscere, ma sempre con l’amore e la gentilezza che la contraddistinguono: «In molti, a Termoli, mi dicevano: “Ma hai sempre il sorriso, non ti arrabbi mai?” Mi arrabbiavo, ma i problemi vanno lasciati fuori dal lavoro», racconta a TermoliOnLine che l’ha intervistata telefonicamente.

Un amore, quello che l’ha legata (e siamo sicuri continuerà a farlo) a Termoli che la città ha ricambiato e ricambia tutt’oggi, dimostrato dai messaggi che i colleghi ed i cittadini le hanno lasciato sui social: «Continuerò ancora per un po’ a guardare nelle Fiat Panda per vedere se ci sei. Correvi sempre come una matta, ma per me trovavi sempre tempo per due chiacchiere ed un abbraccio, ti sono grata», scrive Serena sulla bacheca di Alessandra. Un’assenza, la sua, che peserà come il peggiore dei macigni in chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

Dalla prossima settimana per lei, che ha chiesto il trasferimento per riuscire a riavvicinarsi alla sua famiglia, inizia un nuovo cammino, ma Termoli farà sempre parte della sua vita: «Sono stata benissimo, accolta con affetto sin dal primo giorno e la porterò sempre nel cuore (i colleghi le hanno regalato un bracciale con il Borgo Antico ndr). Quando ho lasciato la mia casa, con due bimbe piccole, non è stato facile, ma una volta arrivata qui i problemi sono spariti. Ho trovato affetto ed accoglienza sia tra i colleghi che tra le persone a cui consegnavo la posta. Quando consegni la posta ad una persona per più di 13 anni si crea quasi un’amicizia, ti riconoscono anche per nome, ti aspettano quotidianamente. Anche le persone anziane ti aspettano per parlare. C’è disponibilità reciproca, ci si aspetta, ci si manda un messaggio su whatsapp per la consegna e si lavora bene».

Fare la postina non è sempre stato il suo sogno, ma è diventata una passione, più che un lavoro, fin da subito: «Sono capitata per caso in questo lavoro, devo ringraziare postino che veniva da me: mi convinse a fare domanda alle Poste. Il mio sogno era fare l’insegnare, ma il mio lavoro mi piace, perché sei sempre a contatto con le persone ed impari tante cose. Ascolti i problemi degli altri, ti immedesimi e impari ad apprezzare le cose che hai. Il semplice buongiorno, soprattutto per chi vive solo, è importante. Anche un saluto veloce acquista significato, visto che se si va sempre troppo di fretta».

Mentre ci racconta del suo lavoro e del suo ultimo giorno a Termoli, le scende qualche lacrima: «Ho una sensazione di vuoto, so che tornerò, ma mi mancheranno Termoli, il suo mare e i suoi residenti. La notte prima del mio ultimo giorno non ho dormito. Quando sei pendolare vieni, lavori e scappi via. Mi è dispiaciuto non poter vivere alcune esperienze che avrei potuto fare stando sul luogo. A Termoli ci si affeziona, il mio cuore l’ho lasciato lì. Mi sentivo termolese per tante cose e resto male quando sento parlare in maniera negativa della città».

Tra le mille sensazioni che le mancheranno, come il calore delle persone e il vento «qui a Lanciano non c’è il vento che c’è lì», quella di cui sentirà più la mancanza è il mare: «Quando arrivi in treno e vedi il mare ti passa tutto. Qui ho ricordi bellissimi: il calore della gente, la disponibilità piena delle persone che diventano una tua seconda famiglia. Ti affezioni a tal punto da essere triste quando qualcuno, a cui hai consegnato la posta l’attimo prima, muore».

Il suo, però, non è addio ma piuttosto un ‘a presto’: «So che tornerò, così avrò la possibilità di passeggiare lungo Corso Nazionale con calma e farò anche un giro al Borgo Antico. Ho portato anche la mia famiglia a Termoli e lo rifarò. Per fortuna non abito lontano».